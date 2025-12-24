स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे WT20I में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की। शफाली वर्मा ने नाबाद 69 रन की तूफानी पारी खेली और भारत ने 11.5 ओवर में ही 129 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

भारत की मजबूत गेंदबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 128/9 पर सिमट गई। भारतीय स्पिन आक्रमण में स्नेह राणा, वैष्णवी शर्मा और श्री चारानी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खासकर स्नेह राणा ने चार ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए, जिसमें एक मेडन भी शामिल थी। श्रीलंका ने अपनी आखिरी छह विकेट मात्र 24 रन में खो दी, जिससे भारत को आसान लक्ष्य मिला।

शफाली वर्मा का धमाकेदार प्रदर्शन

भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए उप-कप्तान स्मृति मंधाना जल्दी 14 रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन शफाली वर्मा ने शुरुआत से ही आक्रमक खेल दिखाया और केवल 34 गेंदों में मैच को समाप्त कर दिया। उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया, खासकर लेफ्ट-आर्म स्पिनर इनौका रानावेयरा के खिलाफ अपने कदम बढ़ाकर कई शानदार शॉट्स खेले।

जेमिमा रोड्रिग्स, दिल्ली कैपिटल्स की नई कप्तान, शफाली के साथ 26 रन बनाकर जुड़ीं और दोनों ने केवल 4.3 ओवर में 58 रन की साझेदारी की। शफाली ने 27 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और जल्दी ही टीम को जीत दिलाई।

श्रीलंका की पारी का संक्षिप्त विवरण

श्रीलंका की ओर से कप्तान चमारि अथापथ्टू ने 24 गेंदों में 31 रन बनाए। हासिनी पेरेरा (22) और हर्शिथा समराविकरमा (33) ने कुछ रन जोड़े, लेकिन भारतीय स्पिनरों की चुनौती के आगे उनका स्कोरिंग रेट बढ़ नहीं सका। भारत की फील्डिंग ने भी पिछली पारी की तुलना में सुधार दिखाया और तीन रन-आउट का रिकॉर्ड दर्ज किया।

संक्षिप्त स्कोर:

श्रीलंका: 128/9 (20 ओवर, हर्शिथा समराविकरमा 33, चमारि अथापथ्टू 31; वैष्णवी शर्मा 2/31, श्री चारानी 2/23)

भारत: 129/3 (11.5 ओवर, शफाली वर्मा 69*, जेमिमा रोड्रिग्स 26; कव्या कविंदी 1/32).

