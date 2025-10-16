नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर उठ रही तमाम अटकलों पर ज़ोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों की हैसियत ऐसी है जिसे कोई छू भी नहीं सकता।

सिद्धू ने कहा, 'विराट और रोहित भारतीय क्रिकेट के हिमालय हैं। इन्हें कोई हिला नहीं सकता। अगर किसी के बाप में दम है, तो रोक कर दिखाओ।'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज़ में कोहली और रोहित की वापसी हो रही है। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर हाल में यह चर्चा थी कि क्या वे 2027 विश्व कप तक टीम का हिस्सा रहेंगे। लेकिन सिद्धू ने साफ कहा कि इन दोनों की मौजूदगी ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है।

सिद्धू ने आगे कहा, 'विराट और रोहित ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि भारतीय क्रिकेट की संस्कृति बदली। उन्होंने जीतने की मानसिकता दी, अनुशासन सिखाया और टीम को वैश्विक शक्ति बनाया।'

'क्या सूरज को यह साबित करना पड़ता है कि वह चमक रहा है? विराट और रोहित का असर ऐसा ही है। उनकी रोशनी से ही भारतीय क्रिकेट चमक रहा है। आने वाली पीढ़ियां इन्हें ‘सुनहरे युग’ के स्तंभों के रूप में देखेंगी।'

सिद्धू ने चेताया कि “बदलाव” का मतलब हमेशा प्रगति नहीं होता। उन्होंने कहा, 'हर बदलाव अच्छा नहीं होता। असली प्रगति वही है जो मजबूत नींव पर बने और वो नींव रोहित और विराट ने डाली है। जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को ऊँचा उठाया है, वही असली ‘रो-को’ हैं।'

सिद्धू के इस बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। कई फैंस ने उनकी बात का समर्थन करते हुए लिखा कि 'विराट और रोहित को रिटायर करने की बात करना क्रिकेट का अपमान है।'