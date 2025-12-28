स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली के लिए एक भावुक संदेश साझा किया है। सिद्धू ने कोहली से आग्रह किया कि वे टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर विचार करें। उनके इस हार्दिक संदेश ने फैंस के बीच कोहली की लंबे फॉर्मेट में वापसी को लेकर चर्चा को फिर से तेज कर दिया है।

"जनरेशन का खिलाड़ी"

सिद्धू ने कोहली की अद्वितीय फिटनेस, जुनून और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की तारीफ की। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान को "जनरेशन में एक बार आने वाला खिलाड़ी" बताया, जिनकी मौजूदगी ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट के मानकों को ऊंचा उठाया। सिद्धू के अनुसार, कोहली का उत्साह और क्रिकेट के प्रति भूख अभी भी अपार है, और खेल उनके योगदान से बहुत कुछ हासिल कर सकता है।

सिद्धू ने कहा, 'अगर मुझे केवल एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले, तो वह यह होगा कि कोहली फिर से टेस्ट क्रिकेट खेलें। इस पल का जश्न लाखों फैंस मिलकर मनाएंगे।' उन्होंने यह भी बताया कि कोहली की आक्रामकता, नेतृत्व और मेहनत ने पूरी पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित किया है।

कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास

विराट कोहली ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, जिससे उनका रेड-बॉल करियर समाप्त हुआ। यह निर्णय लंबे और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद लिया गया, जिसमें कोहली को बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ीं।

हालांकि कोहली ने उच्च स्तर पर प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन उन्होंने अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट और सीमित ओवरों के फॉर्मेट में लंबी उम्र बनाए रखने के लिए टेस्ट क्रिकेट से हटने का फैसला किया।

टेस्ट क्रिकेट में कोहली की विरासत

कोहली ने अपने टेस्ट करियर में भारत के लिए कई विदेशी जीतें हासिल कीं और भारतीय क्रिकेट में उच्च प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए। उनके नेतृत्व में टीम ने विदेशी मैदानों पर कई यादगार जीतें दर्ज कीं।

फैंस और सिद्धू के लिए भावनात्मक पल

हालांकि कोहली अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल रहे, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय टीम की संस्कृति में अभी भी गहरा है। फैंस और पूर्व खिलाड़ियों जैसे सिद्धू के लिए उन्हें फिर से वाइट्स में देखना एक भावनात्मक अनुभव होगा, जो उस दौर की याद दिलाता है जिसने भारत के टेस्ट क्रिकेट के नजरिए को बदल दिया।