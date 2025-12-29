स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दिल्ली और मुंबई की ओर से मैदान पर कदम रखा, तो घरेलू क्रिकेट में शायद ही कभी देखा गया उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम भरे, सोशल मीडिया पर हलचल मची और फैंस सिर्फ अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए दूर-दराज़ से पहुंचे। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट का रोमांच चरम पर था, तीसरे मुकाबले में दोनों दिग्गज प्लेइंग इलेवन से गायब नजर आए। इसके बाद सवाल उठा—आखिर कोहली और रोहित ने विजय हजारे क्यों छोड़ा?

BCCI का नियम बना वजह

इसका सीधा और स्पष्ट जवाब बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट नियम में छिपा है। बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के दौरान कम से कम दो घरेलू मैच जरूर खेलें। कोहली और रोहित ने शुरुआत से ही केवल न्यूनतम अनिवार्यता निभाने का फैसला किया था। जैसे ही दोनों ने अपने-अपने दो मैच पूरे किए, वे नियमों के तहत पूरी तरह अनुपालन में आ गए। यह फैसला न तो चोट से जुड़ा था और न ही चयन से बाहर होने का संकेत—बल्कि पहले से तय और मंजूर योजना का हिस्सा था।

15 साल बाद विराट कोहली की धमाकेदार वापसी

15 साल बाद विजय हजारे में लौटे विराट कोहली ने यह साबित कर दिया कि क्लास स्थायी होती है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ 298 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 101 गेंदों में 131 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाकर कप्तान ऋषभ पंत के साथ अहम साझेदारी निभाई। दिल्ली ने दोनों मुकाबले जीते और कोहली को लगातार दो बार प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उनकी मौजूदगी से दिल्ली ग्रुप डी में शीर्ष पर पहुंच गई।

रोहित शर्मा का छोटा लेकिन सुर्खियों भरा सफर

मुंबई के लिए रोहित शर्मा की वापसी भी कम चर्चा में नहीं रही। 2018 के बाद पहली बार विजय हजारे खेलते हुए उन्होंने सिक्किम के खिलाफ 155 रन की विस्फोटक पारी खेली। हालांकि अगले मैच में उत्तराखंड के खिलाफ वह खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बावजूद मुंबई क्रिकेट संघ ने स्पष्ट कर दिया कि रोहित ने अपने घरेलू दायित्व पूरे कर लिए हैं।

तीसरे मैच से दूरी की असली वजह

दोनों खिलाड़ियों ने अनिवार्य मैच खेलने के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ की तैयारी को प्राथमिकता दी। 11 जनवरी से शुरू होने वाली इस सीरीज़ से पहले आराम और रिकवरी को जरूरी माना गया। यह फैसला घरेलू क्रिकेट से दूरी नहीं, बल्कि करियर के इस पड़ाव पर संतुलन बनाने की रणनीति है।

क्या कोहली फिर खेलेंगे विजय हजारे?

रोहित के विपरीत, विराट कोहली एक और मैच खेल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्धता जताई है। दिलचस्प बात यह है कि कोहली का आखिरी फर्स्ट क्लास मैच भी रेलवे के खिलाफ ही था, जिससे यह वापसी और भी खास बन जाती है।