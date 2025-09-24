स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान (IND vs PAK) के खिलाफ युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा (Shubman Gill and Abhishek Sharma) की ताबड़तोड़ पारियों की जमकर तारीफ की। गिल-अभिषेक ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और पहले विकेट के लिए केवल 9.5 ओवर में 105 रनों की साझेदारी की।

सिद्धू का मानना ​​है कि अभिषेक में भारत के लिए सभी प्रारूपों में ओपनिंग करने का जज्बा है और उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों के लिए भारतीय टीम में उनके शामिल होने का समर्थन किया है। अभिषेक ने अभी तक वनडे और टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, उनके बचपन के दोस्त गिल ने वनडे में खुद को एक प्रभावशाली बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है और हाल ही में टेस्ट कप्तान भी बने हैं।

सिद्धू का मानना ​​है कि अभिषेक की निडरता पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के समय में विपक्षी आक्रमण पर पड़े प्रभाव को पुनर्जीवित कर सकती है।

सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में कहा, 'मैं इस पंजाबी जोड़ी को सभी फॉर्मेट में खेलते देखना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा को हर फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें सभी फॉर्मेट में खिलाएंगे तो एक और वीरेंद्र सहवाग पैदा हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सभी जानते हैं कि शुभमन गिल दिल जीतने के लिए ही बने हैं। लेकिन अभिषेक, जब छक्के मारने की बात आती है, तो मैंने उनसे बेहतर कोई नहीं देखा।'

गौर है कि अभिषेक ने भारत के लिए 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 50 छक्के लगाए हैं, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने एशिया कप 2025 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में प्रवेश किया था।