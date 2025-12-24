Go to PunjabKesari.in

दुबई : अबू धाबी नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल और उनके साथी खिलाड़ी शेरफेन रदरफोर्ड पर 22 दिसंबर को अबू धाबी में शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ ILT20 सीजन 4 के मैच के बाद अलग-अलग कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है। मैच रेफरी साइमन टॉफेल ने दोनों पर यह कार्रवाई की। रदरफोर्ड पर इस सीजन में दूसरी बार आर्टिकल 2.2 तोड़ने का दोषी पाए जाने के बाद उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। ILT20 वेबसाइट के अनुसार यह दूसरी बार अपराध होने के कारण इसे लेवल 2 का उल्लंघन माना गया। 

रसेल पर ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़े, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से संबंधित है। इससे पहले टूर्नामेंट में दुबई कैपिटल्स के हैदर अली और वकार सलामखेल पर 21 दिसंबर को अबू धाबी में गल्फ जायंट्स के खिलाफ मैच के बाद ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के अलग-अलग उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था।

हैदर अली पर आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जो ऐसी भाषा, कार्यों या हाव-भाव के इस्तेमाल से संबंधित है जो बल्लेबाज के आउट होने के बाद उसे अपमानित कर सकते हैं या आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं। वकार सलामखेल पर आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जो मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने से संबंधित है। मैच रेफरी साइमन टॉफेल ने दोनों पर यह कार्रवाई की।

डेजर्ट वाइपर्स के बल्लेबाज हसन नवाज और दुबई कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मुहम्मद जवादुल्लाह पर भी अलग-अलग अपराधों के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। नवाज पर मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी में अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ वाइपर्स के मैच के दौरान हुई एक घटना के लिए कार्रवाई की गई। उन्होंने ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 का उल्लंघन किया, जो क्रिकेट उपकरण या मैदान के फिक्स्चर के दुरुपयोग से संबंधित है। मैच रेफरी रोशन महानामा ने यह कार्रवाई की।

जवादुल्लाह पर गुरुवार 17 दिसंबर को दुबई में MI अमीरात के खिलाफ कैपिटल्स के मैच के बाद आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया। मैच रेफरी साइमन टॉफेल ने यह कार्रवाई की। इससे पहले अबू धाबी नाइट राइडर्स के दो खिलाड़ियों पर भी अलग-अलग लेवल 1 के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था।

ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन पर रविवार 7 दिसंबर को दुबई में दुबई कैपिटल्स के खिलाफ नाइट राइडर्स के मैच के बाद आर्टिकल 2.20 के तहत खेल भावना के खिलाफ माने जाने वाले व्यवहार के लिए कार्रवाई की गई। मैच रेफरी साइमन टॉफेल ने यह चार्ज लगाया। ICC आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 