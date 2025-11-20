स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मुशफिकुर रहीम ने ढाका में अपने 100वें टेस्ट मैच को यादगार बना दिया। आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक जड़कर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की। रहीम उन चुनिंदा बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में तीन अंकों की पारी खेली है। शांत स्वभाव और मजबूत तकनीक के लिए पहचाने जाने वाले मुशफिकुर ने अपनी पारी में संयम, धैर्य और क्लास का मिश्रण दिखाया, जिसने ढाका की भीड़ को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।

ढाका में ऐतिहासिक सुबह: रहीम ने जड़ा यादगार शतक

दूसरे दिन 99 रन पर नाबाद लौटे मुशफिकुर रहीम के सामने सुबह की चुनौती शांत स्वभाव से पारी को आगे बढ़ाने की थी। आयरलैंड ने दिन की शुरुआत अनुशासित लाइन और लेंथ के साथ की। जॉर्डन नील को फिर अटैक पर लगाया गया, जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज़ ने स्पिन से दबाव बनाने की कोशिश की। जैसे ही लिटन दास ने 91वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया, पूरे स्टेडियम में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी।

नील ने कुछ अच्छी गेंदें डालकर रहिम को रोकने की कोशिश की, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रहीम ने पैरों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन लिया और शतक पूरा कर लिया। शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और टीममेट्स ने उनके इस ऐतिहासिक पल को खास बनाया।

दुनिया के महान खिलाड़ियों की विशिष्ट लिस्ट में शामिल

मुशफिकुर रहीम अब उन 11 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाया है। इस एलीट लिस्ट में कॉलिन काउड्रे, जावेद मियांदाद, रिकी पोंटिंग, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गज शामिल हैं। 100वें टेस्ट में शतक बनाने वाले खिलाड़ी :

कॉलिन काउड्रे – 104

जावेद मियांदाद – 145

गॉर्डन ग्रीनिज – 149

एलेक स्टीवर्ट – 105

इंजमाम-उल-हक – 184

रिकी पोंटिंग – 120 & 143*

ग्रीम स्मिथ – 131

हाशिम अमला – 134

जो रूट – 218

डेविड वॉर्नर – 200

मुशफिकुर रहीम – 100*

इस उपलब्धि ने परिपक्वता, निरंतरता और टेस्ट क्रिकेट में रहीम की लंबे समय तक निभाई महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत किया है।

बांग्लादेश के लिए मजबूत स्थिति तैयार की

बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 292 रन से की, जब रहीम और लिटन दास क्रीज पर डटे हुए थे। आयरलैंड ने पहले दिन गेंदबाज़ी में सुधार दिखाया था। एंडी मैकब्राइन ने कंट्रोल दिया और हम्फ्रीज़ ने नैचुरल वैरिएशन के साथ महत्वपूर्ण स्पेल डाले। लेकिन दूसरी सुबह रहीम के सेट होने के बाद आयरलैंड गेंदबाज़ों के लिए दबाव बनाए रखना मुश्किल हो गया। रहीम ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और गलत गेंदों को बाउंड्री में बदलते हुए पारी की गति को नियंत्रित रखा। जैसे-जैसे बांग्लादेश का स्कोर बढ़ता गया, मैच पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई।

बांग्लादेश क्रिकेट में रहीम की विरासत और आगे की राह

रहीम का यह शतक केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट की प्रगति का प्रतीक भी है। 2005 में पदार्पण करने वाले इस बल्लेबाज ने अपनी फिटनेस, तकनीक और अनुशासन के बल पर लंबे समय तक टीम की रीढ़ की भूमिका निभाई है। 100वें टेस्ट में शतक उनकी काबिलियत, निरंतरता और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह माइलस्टोन भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है और बांग्लादेश क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है।