भोपाल: भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सुर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में इतिहास रच दिया। बिहार के ओपनर ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 36 गेंदों में शतक बनाकर यह टूर्नामेंट की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। यह वैभव की लिस्ट A में पहली सेंचुरी भी है।

U19 एशिया कप की हार के बाद बेहतरीन वापसी

वैभव ने यह धमाकेदार पारी U19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ असफल प्रयास के बाद खेली। उस फाइनल में अच्छा शुरूआती स्कोर बनाने के बावजूद बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाया।

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पारी

बिहार के कप्तान साकिबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। वैभव ने फील्डिंग प्रतिबंधों का पूरा लाभ उठाया और सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मंगल महरौर के साथ 158 रन की धमाकेदार साझेदारी भी की। 36 गेंदों में शतक बनाने के बाद उन्होंने लगातार बड़ा शॉट खेलते हुए अंततः 190 रन बनाए। वैभव ने 84 गेंदों में 16 चौके और 15 छक्के लगाए। उन्होंने बिहार की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी में व्यक्तिगत उच्चतम स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो पहले एमडी रहमतुल्लाह के 156 रन का था।

रिकॉर्ड और तुलना

वैभव की 15 छक्के की पारी, विजय हजारे ट्रॉफी में किसी एक इनिंग में दूसरे सबसे ज्यादा छक्कों वाली पारी है। महाराष्ट्र के रुतुराज गायकवाड़ के 16 छक्कों के रिकॉर्ड के बाद वैभव का प्रदर्शन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। वैभव ने दिसंबर महीने में यह तीसरी सेंचुरी भी बनाई। पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में महाराष्ट्र के खिलाफ 108 रन की पारी खेली थी और यूएई में हुए यू-19 एशिया कप के उद्घाटन मुकाबले में 171 रन बनाए थे।

शानदार प्रदर्शन जारी

इस विजय हजारे सीजन में यह वैभव की सातवीं लिस्ट A मैच उपस्थिति थी। पिछले सीजन में छह मैचों में उन्होंने 132 रन बनाए थे, जिसमें उच्चतम स्कोर 71 रन था। इस बार उनका प्रदर्शन युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ।