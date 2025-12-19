एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने और अर्धशतक बनाने वाले 30 साल में पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी बन गए। इस तेज गेंदबाज ने यह कमाल एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम के करो या मरो के तीसरे एशेज मुकाबले के दौरान किया।

पहली पारी में आर्चर ने 5/53 के आंकड़े के साथ 5 विकेट लिए। उन्होंने अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर बल्ले से भी अपनी टीम के लिए शानदार वापसी की। उन्होंने 105 गेंदों में 51 रन बनाए जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था, कुछ शॉट तो टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जैसे थे।

इससे पहले तेज गेंदबाज डैरेन गफ ने 1995 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच के दौरान 5 विकेट लिए थे और अर्धशतक बनाया था। वह मैच ड्रॉ रहा था जिसमें गफ ने 51 रन बनाए थे, गेंद से 6/49 और 1/72 के आंकड़े हासिल किए थे और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता था।

अब तक एशेज सीरीज में आर्चर ने तीन मैचों में 29.25 की औसत से 8 विकेट लिए हैं जिसमें एक पांच विकेट हॉल उनके नाम है। बल्ले से उन्होंने पांच पारियों में 33 की औसत से 99 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 51 है। ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के कुल 371 रनों के जवाब में इंग्लैंड के 286 रनों पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सत्र का अंत 17/1 पर किया, जिसमें ट्रैविस हेड (5*) और मार्नस लाबुशेन (4*) नाबाद थे।