मेलबर्न : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टोंग ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वह 21वीं सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में प्रतिष्ठित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान 5 विकेट लेने वाले अपनी टीम के पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने शुक्रवार को चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी को सिर्फ दो सेशन में खत्म करने में अहम भूमिका निभाई।

टोंग ने वह आक्रामकता, बेरहमी और जोश दिखाया जिसका इंग्लैंड के फैंस इंतजार कर रहे थे। एशेज टेस्ट सीरीज पहले ही हारने और 2010/11 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली जीत का इंतजार बढ़ाने के बाद इंग्लैंड और खासकर टोंग प्रतिष्ठित मैच के लिए MCG में बदले की भावना से आए थे। सीने पर थ्री लायंस का बैज पहनकर खेलते हुए टोंग ने उस जोशीले इंग्लिश गौरव के लिए खेला जिसे ऑस्ट्रेलिया में पिछली एशेज सीरीज जीत के बाद से कई घाव मिले हैं, क्योंकि वे वहां पिछले 18 टेस्ट में जीत नहीं पाए हैं।

डैरेन गफ और डीन हेडली ने 1998 में MCG में 5 विकेट लिए थे। पहले ही सेशन में जब गस एटकिंसन ने ट्रैविस हेड (12) को आउट करके पहला विकेट लिया, तो जोश टोंग ने जेक वेदरलैंड (10) सहित और ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख बल्लेबाजों स्टीव स्मिथ (9) और मार्नस लाबुशेन (6) के विकेट जल्दी-जल्दी उड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया 51/4 पर था और पहला सेशन 72/4 पर खत्म हुआ।

स्मिथ उनका सबसे कीमती विकेट था, उन्हें उतनी ही मुलाकातों में तीसरी बार आउट किया जिसमें दिग्गज बल्लेबाज ने 28 वर्षीय तेज गेंदबाज के खिलाफ 69 गेंदों में सिर्फ 35 रन बनाए जिसका औसत सिर्फ 11.66 था। टोंग ने लाबुशेन को भी परेशान किया और 62 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाने दिए।

दूसरे सेशन में जब कप्तान बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने ऑस्ट्रेलिया को 91/6 पर पहुंचा दिया, तो कैमरन ग्रीन (34 गेंदों में 17 रन, दो चौकों के साथ) और माइकल नेसर (49 गेंदों में 35 रन, सात चौकों के साथ) के बीच 52 रन की साझेदारी खतरनाक लग रही थी। लेकिन ग्रीन के एक सीधे थ्रो ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। यह तो बस समय की बात थी कि टंग ने टेल को खत्म कर दिया, यह एक ऐसी कला है जिसके लिए वह बहुत मशहूर हैं, उन्होंने नेसर और स्कॉट बोलैंड का आखिरी विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया 45.2 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गया। उस्मान ख्वाजा (52 गेंदों में 29 रन, दो चौकों के साथ) ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और खास योगदान देने वाले खिलाड़ी थे।

यह तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया 2000 के बाद से घरेलू एशेज टेस्ट में 50 ओवर के अंदर ऑल आउट हुआ है, इससे पहले 2010 में इसी मैदान पर 42.5 ओवर में 98 रन और पर्थ में चल रही सीरीज के पहले मैच में 45.2 ओवर में 132 रन बनाए थे।