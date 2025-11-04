तिरुवनंतपुरम : मोहसिन खान के छह विकेट से कर्नाटक ने मंगलवार को यहां रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के चौथे और अंतिम दिन पिछले साल के उप विजेता केरल को पारी और 164 रन से रौंद दिया। मोहसित ने 29 रन देकर छह विकेट चकाए जिससे केरल की टीम फॉलोआन खेलते हुए दूसरी पारी में 184 रन पर ढेर हो गई। कर्नाटक को इस जीत से बोनस अंक सहित सात अंक मिले।

कनार्टक ने पहली पारी पांच विकेट पर 585 रन बनाकर घोषित की थी जिसके जवाब में केरल की टीम पहली पारी में 238 रन ही बना सकी थी। इंदौर में मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ ड्रॉ हुए मैच में पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। पहली पारी में 74 रन की बढ़त हासिल करने वाले मध्य प्रदेश ने दूसरी पारी में जब तीन विकेट पर 73 रन बनाकर कुल 147 रन की बढ़त हासिल की तब दोनों कप्तान मैच ड्रॉ कराने को राजी हो गए। छत्तीसगढ़ को एक अंक मिला।

चंडीगढ़ में गोवा ने पंजाब के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। मेजबान टीम को एक अंक मिला। पंजाब के 325 रन के जवाब में गोवा ने छह विकेट पर 494 रन पर पारी घोषित करके 171 रन की बढ़त हासिल की थी। पंजाब ने दूसरी पारी में जब चार विकेट पर 179 रन बनाए जो मैच ड्रॉ करा दिया गया। निहाल वढेरा ने नाबाद 55 जबकि रमनदीप सिंह ने नाबाद 36 रन की पारी खेली।

नासिक में महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच मैच नीरस ड्रॉ रहा। सौराष्ट्र ने पहली पारी पांच विकेट पर 394 रन बनाकर घोषित की थी जिसके जवाब में मौसम से प्रभावित मैच में मेजबान टीम ने पहली पारी में एक विकेट पर 55 रन बनाए। दोनों टीम की पहली पारी भी पूरी नहीं होने के कारण दोनों को एक-एक अंक मिला।