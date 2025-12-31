सौराष्ट्र : दर्शन नालकंडे (4 विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर विदर्भ ने बुधवार को विजय हजारे ट्राफी एलीट ग्रुप बी मुकाबले में चंड़ीगढ़ को 165 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से शिकस्त दी। आज यहां टॉस जीतकर विदर्भ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी चंड़ीगढ़ की टीम विदर्भ के गेंदबाजी आक्रमण के आगे 29.1 ओवर में 113 रन के स्कोर पर ढ़ेर हो गई। चंड़ीगढ़ के लिए संयम सैनी ने सर्वाधिक 36 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अर्सलान खान (27), निखिल ठाकुर (17) और तरनप्रीत सिंह (17) रन बना कर आउट हुये। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। विदर्भ के लिए दर्शन नालकंडे ने चार विकेट लिए। नचिकेत भूटे और दिपेश परवानी को दो-दो विकेट मिले। यश कदम ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ ने 22.3 ओवर में दो विकेट पर 114 रन बनाकर मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया। अमन मोखाड़े (छह) रन बनाकर पहले विकेट के रुप में आउट हुए। ध्रुव शौरी ने 43 गेंदों में सात चौके लगाते हुए 43 रन बनाये। उन्हें 18वें ओवर में रोहित ढांडा ने आउट किया। अथर्व तायडे ने 68 गेंदों में पांच चौकों की मदद से नाबाद 43 रन बनाये। नचिकेत भूटे 15 रन बनाकर नाबाद रहे।