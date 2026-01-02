सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के शानदार गेंदबाज मिशेल स्टार्क एशेज 2025-26 का समापन शानदार तरीके से करना चाहेंगे, जब वह 4 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सीरीज के आखिरी मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे। वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफल बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर इतिहास रचने से सिर्फ छह विकेट दूर हैं।

स्टार्क मौजूदा एशेज 2025-26 सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 4 मैचों में 17.42 की शानदार औसत से 26 विकेट लिए हैं। पर्थ और ब्रिस्बेन में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण 35 वर्षीय तेज गेंदबाज को दोनों टेस्ट मैचों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला है। स्टार्क के अलावा किसी भी अन्य गेंदबाज ने 20 विकेट का आंकड़ा भी नहीं छुआ है।

35 वर्षीय स्टार्क ने 1 दिसंबर 2011 को ब्रिस्बेन के द गाबा में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए थे और रिची बेनो से अपनी बैगी ग्रीन कैप हासिल की थी। स्टार्क ने अपने डेब्यू के बाद से 104 मैचों में 428 विकेट लिए हैं। उनका बॉलिंग औसत 26.43 है और इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने 18 बार पांच विकेट और तीन बार 10 विकेट लिए हैं।

फिलहाल श्रीलंका के पूर्व स्पिनर रंगना हेराथ सबसे सफल बाएं हाथ के गेंदबाज हैं जिन्होंने 93 टेस्ट में 28.0 की औसत से 433 विकेट लिए हैं। अगर स्टार्क 6 विकेट लेते हैं, तो वह हेराथ को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन जाएंगे।

इस बीच स्टार्क का 2025 में असाधारण रिकॉर्ड रहा, उन्होंने 11 मैच खेले और 17.32 की औसत से सबसे ज्यादा 55 विकेट लिए। उन्होंने तीन बार 5 विकेट और एक बार 10 विकेट लिए। उन्होंने रेड-बॉल चुनौती के लिए खुद को फिट रखने के लिए टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का साहसिक फैसला भी किया। हालांकि वह IPL और BBL जैसी T20 लीग खेलना जारी रखेंगे और IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे।

