मेलबर्न: इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर 15 साल की जीत की सूखी लकीर को समाप्त कर दिया। पहले इनिंग में 42 रनों से पीछे रहने के बावजूद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग में 132 रनों पर ऑल-आउट कर दिया।

इंग्लैंड का शानदार प्रदर्शन

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जोश टोंग ने पांच विकेट झटकते हुए ऑस्ट्रेलिया को 152 रन पर ऑल-आउट किया। माइकल नेसर ने 35 और उस्मान ख्वाजा ने 29 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली इनिंग केवल 110 रन पर खत्म हुई, 42 रनों से पीछे रह गई। हैरी ब्रुक ने 41 और गस एटकिन्सन ने 28 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग और इंग्लैंड की वापसी

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग 4/0 से शुरू की, लेकिन जल्दी ही गस एटकिन्सन और बेन स्टोक्स के झटकों ने उन्हें 98/6 तक रोक दिया। जोश टोंग और ब्रायडन कार्स ने महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिनमें मार्नस लैबुशेन 8 रन पर और ख्वाजा बिना खाता खोले आउट हुए। ट्राविस हेड ने 46 और स्टीव स्मिथ 24* रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह 132 रन पर ऑल-आउट हो गया।इंग्लैंड के पास जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य था।

रोमांचक रन-चेज

इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की। बेन डकेट ने 34 रन बनाए, जबकि जैकब बेटहेल ने 46 गेंद में 40 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। हैरी ब्रुक ने 18* रन और जैमी स्मिथ ने टीम को जीत दिलाई। इंग्लैंड ने 178/6 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और चार विकेट से मैच जीत लिया।

इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत

यह जीत इंग्लैंड की 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला में सफेद धोबी करने से रोकती है। हालांकि इंग्लैंड ने ऐशेज श्रृंखला गंवाई, फिर भी शानदार गेंदबाजी और महत्वपूर्ण बल्लेबाजी साझेदारियों के दम पर टीम ने सिर्फ दो दिन में जीत दर्ज की।

संक्षिप्त स्कोर:

ऑस्ट्रेलिया: 152 (नेसर 35, टोंग 5-45, एटकिन्सन 2-28) और 132 (हेड 46, कार्स 4-34, स्टोक्स 3-24)

इंग्लैंड: 110 (ब्रुक 41, नेसर 4-45, बोलैंड 3-30) और 178/6 (बेटहेल 40, रिचर्डसन 2-22)

परिणाम: इंग्लैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज की।