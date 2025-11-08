स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रचते हुए 1,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाब रहे। अभिषेक ने यह उपलब्धि सिर्फ 28 मैचों में हासिल की, जबकि कोहली ने 29 मैचों 1,000 रन पूरे किए थे। इसके साथ ही अभिषेक ने साबित कर दिया कि वे भारत की नई पीढ़ी के सबसे विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं।

कोहली से निकले आगे!

अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को लगभग तोड़ ही दिया था। कोहली ने अपने करियर के शुरुआती 29 मैचों की 27 पारियों में 1,000 रन पूरे किए थे। वहीं अभिषेक ने यह आंकड़ा 28 पारियों में हासिल किया यानी मैचों की संख्या के हिसाब से वे सबसे तेज भारतीय बने। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बार फिर उत्साहित कर दिया है, क्योंकि यह दिखाता है कि टी20 फॉर्मेट में भारत के पास अब नई पावर-हिटिंग ताकत मौजूद है।

गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1,000 रन

भले ही पारियों में कोहली उनसे आगे रहे हों, लेकिन गेंदों की संख्या के हिसाब से अभिषेक ने नया मील का पत्थर छू लिया है। उन्होंने अब तक सबसे कम गेंदों में 1,000 रन बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली का प्रमाण है। उनकी स्ट्राइक रेट ने कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। उनकी यह उपलब्धि खास इसलिए भी है क्योंकि वे न सिर्फ पावर हिटर हैं, बल्कि स्मार्ट स्ट्राइक रोटेशन और शॉट सिलेक्शन में भी महारत रखते हैं।

वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर अभिषेक

अभिषेक शर्मा भले ही भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हों, लेकिन वैश्विक स्तर पर वे चौथे स्थान पर हैं। उनसे आगे इंग्लैंड के डेविड मलान और चेक रिपब्लिक के सबावून डेविज़ी हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि अपने 24वें मैच में हासिल की थी। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के कुछ बल्लेबाजों ने भी समान समय में यह मुकाम छुआ था, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभिषेक की उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जा रही है।

संजू सैमसन और तिलक वर्मा भी करीब

अभिषेक के इस कीर्तिमान के बाद भारतीय टीम के दो और युवा बल्लेबाज़ संजू सैमसन (995 रन) और तिलक वर्मा (991 रन) भी 1,000 रन के आंकड़े के बेहद करीब हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पांचवें और निर्णायक टी20I मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला। अगर वे खेलते, तो संभवतः भारत के पास एक ही मैच में तीन खिलाड़ी होते जो 1,000 रन का आंकड़ा पार कर लेते।

दो बार बची अभिषेक की पारी

दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक शर्मा की यह ऐतिहासिक पारी दो मौकों पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। पहली बार वे 1,000 रन तक पहुंचने से ठीक पहले आउट होने से बचे, जबकि दूसरी बार वे मैच के शुरुआती 11 गेंदों के दौरान जीवनदान पाकर आगे बढ़े। उनकी यह किस्मत और निडर बल्लेबाज़ी शैली ही उन्हें टी20 प्रारूप में खास बनाती है।