लंदन: मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक में शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में जगह बना ली है। 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने पहले दौर के मुकाबले में मिस्र की मरियम मेटवाली को सीधे गेम में शिकस्त दी।

विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज अनाहत ने पीएसए गोल्ड प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मरियम को 11-3, 11-2 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।

अनाहत ने जुलाई में रचा था इतिहास

अनाहत सिंह के लिए यह साल बेहद खास रहा है। इसी साल जुलाई में उन्होंने विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा था। 18 साल की अनाहत पिछले दो सत्र से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने 2025 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। ऐसे में लंदन स्क्वाश क्लासिक में उनकी शुरुआत से भारतीय स्क्वाश प्रशंसकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

रामित टंडन ने भी हासिल की जीत

पुरुष वर्ग में भारत के रामित टंडन ने भी पहले दौर में शानदार प्रदर्शन किया। विश्व रैंकिंग में 42वें स्थान पर मौजूद टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल-तमीमी को सीधे गेम में हराया। रामित ने मुकाबले में 11-6, 11-7 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ उन्होंने भी टूर्नामेंट के अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली।

वीर चोटरानी को मिली निराशा

हालांकि, पुरुष वर्ग में भारत के वीर चोटरानी को हार का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर काबिज भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड के यानिक विल्हेल्मी ने कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। दोनों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन चोटरानी दोनों गेम में मामूली अंतर से पिछड़ गए। विल्हेल्मी ने 11-9, 11-9 से जीत दर्ज कर भारतीय खिलाड़ी का टूर्नामेंट सफर पहले दौर में ही समाप्त कर दिया।

1,44,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाला टूर्नामेंट

लंदन स्क्वाश क्लासिक पीएसए गोल्ड स्तर की प्रतियोगिता है और इसमें कुल 1,44,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दांव पर है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का महत्वपूर्ण मौका है। अनाहत सिंह और रामित टंडन की जीत ने भारत की चुनौती को अगले दौर तक बनाए रखा है, जबकि वीर चोटरानी के बाहर होने से पुरुष वर्ग में भारत को झटका लगा है।

अब अनाहत और रामित से अगले दौर में उम्मीदें

अनाहत सिंह की लगातार बेहतर होती फॉर्म को देखते हुए उनकी नजर अब टूर्नामेंट में आगे तक जाने पर होगी। विश्व जूनियर चैंपियन बनने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। वहीं रामित टंडन भी पहले दौर की जीत के बाद अगले मुकाबले में अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। दोनों भारतीय खिलाड़ियों की नजर अब लंदन स्क्वाश क्लासिक में आगे बढ़ने पर होगी।

मुकाबलों का नतीजा एक नजर में

अनाहत सिंह ने मरियम मेटवाली को 11-3, 11-2 से हराया।

रामित टंडन ने अब्दुल्ला अल-तमीमी को 11-6, 11-7 से हराया।

वीर चोटरानी को यानिक विल्हेल्मी ने 11-9, 11-9 से हराया।

टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 1,44,000 अमेरिकी डॉलर है।