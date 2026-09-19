नागोया: भारत की क्विम्सी डिसूजा एशियन गेम्स 2026 की महिला एकल टेकबॉल स्पर्धा के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया के खिलाफ जुझारू प्रदर्शन के बावजूद हार गईं। क्विम्सी ने मुकाबले का पहला गेम 12-7 से अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद लय बरकरार नहीं रख सकीं और अगले दोनों गेम 9-12, 7-12 से गंवा दिए। अब वह रविवार को कांस्य पदक के लिए प्लेऑफ मुकाबला खेलेंगी।

पहले गेम में क्विम्सी ने बनाई बढ़त

मुंबई की क्विम्सी डिसूजा ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की। उन्होंने अपनी लंबी कद-काठी का फायदा उठाते हुए लगातार सटीक स्मैश लगाए। घुमावदार टेकबॉल टेबल पर उनकी नीची और स्लाइडिंग सर्विस ने इंडोनेशियाई खिलाड़ी को दबाव में रखा। क्विम्सी ने पहले गेम में लगातार आक्रामक खेल दिखाया और 12-7 से जीत दर्ज करके मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली।

दूसरे गेम में बदला मुकाबले का रुख

पहले गेम के बाद मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इंडोनेशिया की सुमाया को सेपक टकरा का अनुभव हासिल है और इसका फायदा उन्हें टेकबॉल के इस मुकाबले में मिला। सुमाया ने अपनी तेजी और रैलियों में धैर्य के दम पर क्विम्सी को हर अंक के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया। एक समय दोनों खिलाड़ी 9-9 की बराबरी पर थीं।

इसके बाद सुमाया ने लगातार दो शानदार ड्रॉप शॉट खेले, जिससे क्विम्सी दबाव में आ गईं। भारतीय खिलाड़ी ने एक स्मैश शॉट बाहर मार दिया और सुमाया ने दूसरा गेम 12-9 से जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया।

निर्णायक गेम में 6-3 की बढ़त गंवाई

तीसरे और निर्णायक गेम में क्विम्सी ने फिर अच्छी शुरुआत की। उन्होंने शानदार ड्रॉप शॉट और दमदार स्मैश के दम पर 3-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी 5-2 और फिर 6-3 से आगे थीं। ऐसा लग रहा था कि क्विम्सी मुकाबले को अपने पक्ष में कर लेंगी, लेकिन सुमाया ने इसके बाद लगातार नौ अंक हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया।

इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने निर्णायक गेम 12-7 से जीतकर फाइनल में जगह बना ली, जबकि क्विम्सी का स्वर्ण पदक जीतने का सपना सेमीफाइनल में टूट गया।

हार के बाद भावुक हुईं क्विम्सी

मुकाबला खत्म होने के बाद क्विम्सी डिसूजा अपने आंसू नहीं रोक पाईं। वह जीत के बेहद करीब पहुंचने के बाद मुकाबला गंवाने से काफी निराश नजर आईं। क्विम्सी ने कहा, 'उसे सेपक टकरा की पृष्ठभूमि के कारण फायदा मिला, लेकिन यह एक अच्छा मैच था जिसमें बेहतर खिलाड़ी की जीत हुई।' अब भारतीय खिलाड़ी की नजर कांस्य पदक पर होगी। वह रविवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ मुकाबले में उतरेंगी।

रोनाल्डिन्हो को देखकर शुरू किया टेकबॉल

क्विम्सी डिसूजा की टेकबॉल तक पहुंचने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मुंबई की इस खिलाड़ी ने शुरुआती स्तर पर फुटबॉल और 1500 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया था। उन्होंने ब्राजील के महान फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो को इंस्टाग्राम पर टेकबॉल में अपना कौशल दिखाते हुए देखा था। इसके बाद क्विम्सी ने इस खेल को अपनाया और धीरे-धीरे इसमें अपनी पहचान बनाई।

पहली बार एशियन गेम्स में शामिल हुआ टेकबॉल

टेकबॉल को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। यह खेल फुटबॉल और टेबल टेनिस का मिश्रण माना जाता है। टेकबॉल का आविष्कार 2014 में हंगरी में फुटबॉल के शौकीन गैबोर बोरसानी, ग्योरगी गैटियन और विक्टर हुस्ज़ार ने किया था। इसके बाद इस खेल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

2017 में हुई पहली आधिकारिक विश्व चैंपियनशिप

टेकबॉल की पहली आधिकारिक विश्व चैंपियनशिप 2017 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी। इस खेल में खिलाड़ी हाथों और बाजुओं को छोड़कर शरीर के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। खिलाड़ी एक मानक आकार की फुटबॉल को पारदर्शी प्लेक्सीग्लास से विभाजित घुमावदार टेबल के ऊपर और दूसरी तरफ उछालते हैं। खेल में गेंद पर नियंत्रण, फुटबॉल कौशल, तेजी और संतुलन का अहम महत्व होता है।

अब कांस्य पदक पर नजर

सेमीफाइनल में हार के बावजूद क्विम्सी डिसूजा के पास एशियन गेम्स में भारत के लिए टेकबॉल का पहला पदक जीतने का मौका है। वह रविवार को कांस्य पदक के प्लेऑफ में उतरेंगी, जहां उनकी कोशिश सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़कर पदक अपने नाम करने की होगी।