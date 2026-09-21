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नागोया: भारत की एमएमए खिलाड़ी सुचिका तरियाल ने एशियाई खेल 2026 में इतिहास रचते हुए देश के लिए इस खेल का पहला पदक जीता, लेकिन उनका स्वर्ण पदक जीतने का सपना बेहद करीबी अंतर से टूट गया। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सिंगापुर की तेओ हुई हून के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके बाद टाई-ब्रेकर के नियमों के तहत सुबह के वजन को आधार बनाया गया, जिसमें तेओ करीब 700 ग्राम हल्की थीं और फाइनल में पहुंच गईं।

सेमीफाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने जीता एक-एक राउंड

सुचिका और तेओ के बीच निर्धारित समय में विजेता तय नहीं हो सका। दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक राउंड अपने नाम किया। दूसरे राउंड में सुचिका के जोरदार प्रहार से तेओ मैट पर गिर गईं, जिसके बाद मुकाबले का फैसला करने के लिए एक मिनट का अतिरिक्त राउंड कराया गया।

टाई-ब्रेकर में भी नहीं निकला फैसला

अतिरिक्त राउंड के बाद तेओ को विजेता घोषित किया गया, लेकिन भारतीय टीम ने इस फैसले को चुनौती दी। चुनौती के बाद मुकाबले का परिणाम फिर से ड्रॉ कर दिया गया। इसके बाद एशियाई एमएमए के टाई-ब्रेकर नियम लागू किए गए। पहले दो मानदंडों में किसी खिलाड़ी को अतिरिक्त सलाह या चेतावनी मिलने का अंतर नहीं था। इसके बाद सुबह के वजन को निर्णायक आधार बनाया गया।

700 ग्राम के अंतर से तेओ पहुंचीं फाइनल में

सुबह के वजन में सिंगापुर की तेओ हुई हून, सुचिका तरियाल से करीब 700 ग्राम हल्की थीं। इसी आधार पर उन्हें फाइनल में आगे बढ़ने का फैसला सुनाया गया। एमएमए स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल कुंडे ने पीटीआई से कहा, “भारतीय चुनौती के बाद मुकाबले का परिणाम ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वजन के आधार पर विजेता का फैसला किया गया।”

उन्होंने आगे कहा, 'सिंगापुर की खिलाड़ी सुचिका से करीब 700 ग्राम हल्की थीं, इसलिए वह फाइनल में पहुंच गईं। सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।'

फैसले के बाद भावुक हुईं सुचिका

फाइनल में जगह नहीं बना पाने के बाद सुचिका काफी भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने शुरुआत में अपनी प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। बाद में उनके कोच ने उन्हें संभाला और सुचिका ने सिंगापुर की खिलाड़ी से हाथ मिलाया।

हार के बावजूद सुचिका ने रचा इतिहास

सेमीफाइनल में बेहद करीबी अंतर से फाइनल की दौड़ से बाहर होने के बावजूद सुचिका ने भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उनका कांस्य पदक एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का पहला एमएमए पदक है। 36 वर्षीय सुचिका ने इस उपलब्धि के साथ भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

क्वार्टर फाइनल में दर्ज की थी शानदार जीत

सेमीफाइनल से पहले सुचिका ने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया था। इस जीत के साथ उन्होंने अपना पदक पक्का कर लिया था और भारत के लिए एमएमए में पहला एशियाई खेल पदक सुनिश्चित किया था।

12 साल की उम्र में शुरू किया कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सफर

सुचिका का कॉम्बैट स्पोर्ट्स से जुड़ने का सफर भी बेहद खास रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में 12 साल की उम्र में सड़क पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद उन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स अपनाया। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।

जूडो और कुराश में भी कर चुकी हैं भारत का प्रतिनिधित्व

सुचिका ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद पिछले एशियाई खेलों में उन्होंने कुराश में हिस्सा लिया था, जो कुश्ती की एक शैली है। इस तरह एमएमए में ऐतिहासिक कांस्य जीतने से पहले ही सुचिका कई कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं।