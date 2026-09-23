नागोया: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारत को चीन के खिलाफ 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत ने पदक पक्का कर लिया था। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारत की एकमात्र जीत दर्ज की।

चीन ने सेमीफाइनल में भारत को हराया

ऐची-नागोया में बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में चीन ने भारत को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने मुकाबले की शुरुआत हार के साथ की, लेकिन सात्विक और चिराग ने शानदार जीत दर्ज कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद चीन ने लगातार दो मुकाबले जीतकर टाई अपने नाम कर ली।

लक्ष्य सेन को शी यूकी ने हराया

पहले मुकाबले में लक्ष्य सेन का सामना चीन के शी यूकी से हुआ। लक्ष्य ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन शी यूकी ने वापसी करते हुए पहला गेम अपने नाम किया। भारतीय शटलर ने दूसरे गेम में भी कड़ी चुनौती दी और एक समय स्कोर 16-16 से बराबर कर दिया। हालांकि, चीनी खिलाड़ी ने इसके बाद लगातार अंक हासिल किए और 21-16, 21-18 से मुकाबला जीत लिया।

सात्विक-चिराग ने दिलाई भारत को बराबरी

इसके बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी कोर्ट पर उतरे। एशियन गेम्स के मौजूदा पुरुष युगल चैंपियन भारतीय जोड़ी का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन लियांग वेइकेंग और वांग चांग से था।

सात्विक-चिराग ने पहला गेम 21-11 से आसानी से अपने नाम किया। दूसरे गेम में चीनी जोड़ी ने वापसी की कोशिश की और भारत के दो मैच पॉइंट बचाकर स्कोर 20-20 कर दिया। हालांकि, भारतीय जोड़ी ने धैर्य बनाए रखा और तीसरे मैच पॉइंट को जीत में बदलते हुए 21-11, 22-20 से मुकाबला अपने नाम किया। इससे भारत ने टाई 1-1 से बराबर कर दी।

आयुष शेट्टी को ली शी फेंग से मिली हार

तीसरे मुकाबले में आयुष शेट्टी का सामना दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी ली शी फेंग से हुआ। आयुष ने मुकाबले में संघर्ष किया, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने 21-19, 21-13 से जीत दर्ज कर चीन को 2-1 की बढ़त दिला दी। भारत को सेमीफाइनल में बने रहने के लिए चौथा मुकाबला जीतना जरूरी था।

हरिहरन-एमआर अर्जुन की हार से टूटी उम्मीद

चौथे मुकाबले में हरिहरन अम्साकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी का सामना हे जी टिंग और लियू यी से हुआ। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 16-21 से गंवाया, लेकिन दूसरे गेम में 21-17 से वापसी करते हुए मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया।

तीसरे गेम में चीनी जोड़ी ने 21-9 से जीत दर्ज की। इस हार के साथ भारत की लगातार दूसरी बार पुरुष टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई और चीन ने सेमीफाइनल 3-1 से अपने नाम कर लिया।

जापान को हराकर पक्का किया था पदक

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टरफाइनल में मेजबान जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। लक्ष्य सेन, सात्विक-चिराग और आयुष शेट्टी ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर भारत को शानदार जीत दिलाई थी। सेमीफाइनल में पहुंचते ही भारत का पदक पक्का हो गया था।

लगातार दूसरी बार पोडियम पर भारत

भारत ने एशियन गेम्स में पुरुष टीम स्पर्धा में लगातार दूसरी बार पदक जीता है। इससे पहले 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता था। तब भारत को फाइनल में चीन के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन चीन के खिलाफ 3-1 की हार के बाद टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।