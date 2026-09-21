आइची-नागोया (जापान) : भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने सोमवार को अपने दूसरे ग्रुप F मैच में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को करारी हार देकर एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रविवार को सिंगापुर के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 3-0 से शानदार जीत के साथ महिला टेबल टेनिस क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

टीम इंडिया ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की जिसमें सुतीर्था मुखर्जी ने अलीना खान के खिलाफ़ 3-0 (11-3, 11-3, 11-4) से शानदार जीत हासिल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी टीम की बेंच स्ट्रेंथ (रिजर्व खिलाड़ियों की क्षमता) को परख रहा था, जिसमें सुतीर्था और सिंड्रेला दास को स्टार खिलाड़ियों दिया चितले और यशस्वी घोरपड़े की जगह खेलने का मौका मिला।

सिंड्रेला ने टाई के दूसरे मैच में कल्सूम खान के खिलाफ खेला और भारत ने एक और 3-0 (11-6, 11-7, 11-5) से जीत हासिल की, जिससे उन्हें 2-0 की बढ़त मिल गई। तीसरे मैच में श्रीजा अकुला का मुकाबला फातिमा खान से हुआ, जिसमें उन्होंने फातिमा को 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) से हराकर भारत के लिए टाई जीत ली।

टीम इंडिया ने रविवार को अपने ग्रुप F मैच में सिंगापुर के खिलाफ़ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए एशियाई खेल 2026 अभियान की शुरुआत की थी। एक समय भारत 1-2 से पीछे चल रहा था और हार से बस एक मैच दूर था। हालांकि, श्रीजा अकुला और यशस्वी घोरपड़े ने संघर्ष करते हुए आखिरी दो अहम मैच जीतकर भारत को टाई जिता दी।