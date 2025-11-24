स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ से पहले चयन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने टीम चयन पर असहमति जताते हुए संजू सैमसन के बाहर होने को “निराशाजनक” बताया है। उनके अनुसार, चयनकर्ताओं ने विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के फॉर्म और हालिया ODI प्रदर्शन को सही संदर्भ में नहीं देखा। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब BCCI ने ऋषभ पंत को ODI टीम में वापसी कराई है और टीम इंडिया अपने व्हाइट-बॉल कॉम्बिनेशन को नया रूप देने में जुटा है।

कुंबले की नाराजगी, ‘संजू इस टीम में होने चाहिए थे’

गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन बातचीत के दौरान कुंबले ने स्पष्ट कहा कि वह सैमसन को आगामी ODI स्क्वॉड का हिस्सा मानकर चल रहे थे। उन्होंने याद दिलाया कि सैमसन ने पिछले ODI मैच में शानदार शतक जमाया था, इसलिए उनके नाम को नज़रअंदाज़ करना चयनकर्ताओं की चूक है। उन्होंने कहा, “संजू सैमसन उन पहले नामों में से एक थे जिन्हें मैं टीम में देखना चाहता था। आखिरी ODI में उन्होंने शानदार शतक लगाया था और मिडिल ओवर्स में उनका ठहराव टीम के लिए बेहद मूल्यवान है।”

ODI में सैमसन का रिकॉर्ड— स्थिर और भरोसेमंद

संजू सैमसन ने दिसंबर 2023 में पार्ल में अपना आखिरी ODI खेला था, जिसमें उन्होंने तीसरे नंबर पर 114 गेंदों में 108 रन की प्रभावशाली पारी खेली थी।

16 ODI

1 शतक, 3 फिफ्टी

मिडिल ओवर्स में उच्च स्ट्राइक रोटेशन क्षमता

इन आंकड़ों ने उन्हें भारत के स्थिर ODI बल्लेबाज़ों में शामिल किया है। शांत स्वभाव, मजबूत तकनीक और जोखिम नियंत्रित शॉट्स की वजह से उन्हें ODI के लिए उपयुक्त माना जाता है।

कुंबले ने चयनकर्ताओं को आईना दिखाया

हालांकि सैमसन की T20I फॉर्म उतनी स्थिर नहीं रही, लेकिन कुंबले का कहना है कि एक फॉर्मेट की विफलता को दूसरे फॉर्मेट के चयन से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा, “ODI और T20 के बीच फॉर्म को मिलाना गलत है। जब खिलाड़ी दो या तीन फॉर्मेट खेलते हैं, तो चयन में आंकड़ों की व्याख्या गड़बड़ा जाती है। हमें फॉर्मेट-स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए।” यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20I से विदाई के बाद सैमसन को टॉप ऑर्डर और बाद में मिडिल ऑर्डर में इधर-उधर किया गया, जिससे उनकी स्थिरता प्रभावित हुई।

पंत की वापसी और गिल की चोट

बोर्ड ने ODI टीम में ऋषभ पंत की वापसी की है, जिन्होंने अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी 50-ओवर मैच खेला था। दूसरी ओर शुभमन गिल के गर्दन की चोट से जूझने के कारण ODI सीरीज से बाहर हैं। इसके साथ ही टीम के बैटिंग ऑर्डर पर सवाल और जटिल हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, यह चयनकर्ताओं के लिए चुनौती बना हुआ है।

भविष्य का सवाल- क्या सैमसन अभी भी रडार पर हैं?

कुंबले की टिप्पणी ने एक बार फिर भारतीय चयन में कंसिस्टेंसी की बहस को तेज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सैमसन को भविष्य के ODI मैचों में मौका मिलेगा या उनका नाम फिर चर्चाओं से बाहर हो जाएगा? यह स्पष्ट है कि उनके प्रदर्शन ने उन्हें रडार पर बनाए रखा है, लेकिन चयनकर्ताओं की सोच अगली सीरीज़ में कैसी होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।