नई दिल्ली: लंबे समय से साइडलाइन पर रहने वाले भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी की संभावना बढ़ गई है। चयनकर्ता जनवरी 11 से वडोदरा में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले विकल्पों पर फिर से विचार कर रहे हैं। 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर भारत को अनुभवी तेज गेंदबाजों की जरूरत है।

शमी का घरेलू फॉर्म चयनकर्ताओं की निगरानी में

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई चयनकर्ता शमी के घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस सीजन में शमी ने तीन VHT मैचों में 6 और सात SMAT मैचों में 16 विकेट लिए हैं। पिछले दस घरेलू मैचों में उनके 37 विकेट उन्हें टीम में वापसी के लिए मजबूत दावेदार बनाते हैं।

एक BCCI सूत्र के अनुसार, 'शमी पर नियमित चर्चा होती रहती है। चिंता केवल उनकी फिटनेस को लेकर है। न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए वह अच्छे फॉर्म में हैं। उनके अनुभव और विकेट लेने की क्षमता के कारण उन्हें टीम में चुना जाना आश्चर्यजनक नहीं होगा। 2027 वर्ल्ड कप भी एक संभावना है।'

फिटनेस है बड़ी चुनौती

2023 वर्ल्ड कप के बाद शमी को एंकल और घुटने की चोटों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें सर्जरी और रिहैबिलिटेशन की जरूरत पड़ी। T20 वर्ल्ड कप 2026 और ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनकी अनुपस्थिति भी मुख्य रूप से फिटनेस कारणों से थी। लेकिन रणजी ट्रॉफी और अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं की रुचि को फिर से जगा दिया है।

दबाव में विकेट लेने वाले शमी

शमी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक के रूप में नौ विकेट लिए थे। उनका अंतिम ODI भी उस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आखिरी टेस्ट जून 2023 में हुआ था। महत्वपूर्ण सफेद गेंद वाले मैचों में उनका अनुभव भारत के लिए एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों की राय और रणनीतिक मायने

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ़ सहित कई विशेषज्ञों ने हालिया टीमों में शमी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ तेज गेंदबाजों के आराम पर होने के कारण शमी की कमी ने भारत की पेस विकल्पों में खामी उजागर की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी वापसी टीम में अनुभव और स्ट्राइक पावर दोनों जोड़ सकती है, जो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन बनाने और 2027 वर्ल्ड कप की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।