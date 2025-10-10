नई दिल्ली : भारतीय बल्लेबाज़ केएल राहुल के लिए साल 2025 शानदार प्रदर्शन का गवाह बनता जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी धरती पर दो शतकों की मदद से टीम इंडिया को 2-2 की बराबरी दिलाने के बाद, राहुल ने अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है।

इंग्लैंड सीरीज में रहा शानदार प्रदर्शन

केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 500 से ज़्यादा रन बनाए और भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम की रीढ़ बनकर उभरे। उनकी ठोस तकनीक और संयम ने उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया है।

WTC में बनाया बड़ा रिकॉर्ड – 2000 रन पूरे

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन, राहुल ने WTC के इतिहास में 2000 रन पूरे करने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज़ बनने की उपलब्धि हासिल की। उन्हें यह रिकॉर्ड बनाने के लिए केवल 16 रनों की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर लगातार दो चौके लगाकर शानदार अंदाज़ में पूरा किया।

विराट और रोहित के साथ खास सूची में शामिल

इस उपलब्धि के साथ ही केएल राहुल अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की उस खास सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने WTC में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। वर्तमान में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा WTC रन ऋषभ पंत (2731 रन) के नाम हैं, जो फिलहाल पैर की चोट से उबर रहे हैं। पंत ने छह शतक के साथ शीर्ष स्थान पर जगह बनाई है। उनके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल इस सूची में शामिल हैं।

WTC इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक रन

ऋषभ पंत - 38 मैच - 2731 रन

रोहित शर्मा - 40 मैच - 2716 रन

शुबमन गिल - 39 मैच - 2697 रन

विराट कोहली - 46 मैच - 2617 रन

रवीन्द्र जड़ेजा - 46 मैच - 2505 रन

यशस्वी जयसवाल - 26 मैच - 2251 रन

केएल राहुल - 31 मैच - 2003 रन

जो रूट का रिकॉर्ड अभी भी कायम

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट के नाम दर्ज है। उन्होंने अब तक 69 टेस्ट मैचों में 6080 रन बनाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक कठिन मानक है।

आगे का लक्ष्य – भारत की टेस्ट विरासत को आगे बढ़ाना

राहुल के लिए यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत मील का पत्थर नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी निरंतरता और समर्पण का प्रमाण है। आने वाले मैचों में वह भारत की बल्लेबाज़ी को स्थिरता देने और WTC 2025–27 चक्र में नई ऊँचाइयाँ छूने की कोशिश जारी रखेंगे।