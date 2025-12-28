स्पोर्ट्स डेस्क: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट उम्मीद से कहीं जल्दी और नाटकीय अंदाज़ में खत्म हुआ। सिर्फ दो दिनों में निपट गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एशेज के लिहाज से खास नहीं रही, बल्कि इसके साथ ही इंग्लैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारत के एक दुर्लभ रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।

15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की टेस्ट जीत

बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 15 साल का सूखा खत्म किया। इससे पहले इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट जीत 2011 में मिली थी। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में चली आ रही 19 मैचों की जीतहीन लकीर भी तोड़ दी, जो इस सफलता को और भी खास बनाती है।

WTC में भारत की बराबरी पर इंग्लैंड

MCG टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड ने WTC इतिहास में अपनी कुल जीतों की संख्या 35 तक पहुंचा दी। इसी के साथ वह भारत के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गया है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया अब भी सबसे आगे है, जिसके नाम 39 जीत दर्ज हैं।

WTC में सबसे ज्यादा जीत:

ऑस्ट्रेलिया – 39

भारत – 35

इंग्लैंड – 35

दक्षिण अफ्रीका – 25

यह आंकड़ा दिखाता है कि भले ही इंग्लैंड हालिया वर्षों में उतार-चढ़ाव से गुज़रा हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसकी निरंतरता बरकरार रही है।

WTC पॉइंट्स टेबल पर असर

इस हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया मौजूदा WTC चक्र में मजबूत स्थिति में बना हुआ है। उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 85.71% है और वे तालिका में शीर्ष पर हैं। वहीं, इस जीत से इंग्लैंड को 12 अहम अंक मिले, जिससे उनका PCT बढ़कर 35.18% हो गया। हालांकि इंग्लैंड अभी भी सातवें स्थान पर है, लेकिन सिडनी में होने वाला आखिरी टेस्ट उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का बड़ा मौका होगा।

एशेज भले ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन इंग्लैंड की बड़ी उपलब्धि

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की बढ़त अब 3-1 की है और ट्रॉफी उनके पास ही रहेगी। बावजूद इसके, MCG में मिली यह जीत इंग्लैंड के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है—खासकर तब, जब उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में लंबा सूखा खत्म किया, बल्कि WTC में भारत के बड़े रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।