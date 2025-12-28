स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी के दम पर स्टार्क ने भारत के मोहम्मद सिराज को पीछे छोड़ते हुए इस चक्र के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया।

35 वर्षीय बाएं हाथ के पेसर स्टार्क ने WTC 2025-27 में अब तक 7 मैचों की 14 पारियों में 41 विकेट झटके हैं। वहीं, मोहम्मद सिराज ने 9 टेस्ट मैचों में 39 विकेट लिए हैं। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में स्टार्क ने 10 ओवर में 2 विकेट देकर 55 रन खर्च किए, जिसने उन्हें इस सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया।

एशेज 2025-26 में भी स्टार्क का दबदबा

मिचेल स्टार्क मौजूदा एशेज 2025-26 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक खेले गए चार टेस्ट मैचों में उन्होंने 26 विकेट चटकाए हैं। पहले टेस्ट में 10 विकेट, दूसरे टेस्ट में 8 विकेट, तीसरे और चौथे टेस्ट की दूसरी पारी में अहम विकेट। उनकी यह फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्णायक साबित हो रही है।

WTC 2025-27: सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया): 7 मैच, 41 विकेट

मोहम्मद सिराज (भारत): 9 मैच, 39 विकेट

जोश टंग (इंग्लैंड): 5 मैच, 31 विकेट

साइमन हार्मर (दक्षिण अफ्रीका): 4 मैच, 30 विकेट

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड): 8 मैच, 30 विकेट

WTC करियर में भी रच सकते हैं इतिहास

WTC के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टार्क ने अब तक 53 टेस्ट मैचों में 217 विकेट अपने नाम किए हैं। अगर वह एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट में कम से कम 8 विकेट और हासिल कर लेते हैं, तो वह नाथन लायन को पीछे छोड़कर WTC इतिहास के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन सकते हैं।