नई दिल्ली : कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को उम्मीद के मुताबिक पूर्व भारतीय असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को तीन सीजन के बाद चंद्रकांत पंडित के जाने पर अपना नया हेड कोच बनाया है। नायर 2018 से KKR से जुड़े हुए हैं और उनके थिंक-टैंक के मुख्य सदस्यों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर टीम सिलेक्शन के मामले में ड्रेसिंग रूम में काफी प्रभावशाली माना जाता था।

लगभग नौ महीनों तक नायर नेशनल टीम में गौतम गंभीर के कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे, लेकिन भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद उन्हें अचानक हटा दिया गया और उनकी जगह सितांशु कोटक को लाया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के CEO वेंकी मैसूर ने कहा, 'अभिषेक 2018 से नाइट राइडर्स सेटअप का एक अहम हिस्सा रहे हैं, उन्होंने मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह हमारे खिलाड़ियों को तैयार किया है। खेल की उनकी समझ और खिलाड़ियों के साथ उनका जुड़ाव हमारी ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हम उन्हें हेड कोच के रूप में पद संभालते हुए और KKR को उसके अगले चैप्टर में ले जाते हुए देखकर बहुत खुश हैं।'

नायर ने फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ और एकेडमी स्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है। एक कोच के तौर पर नायर की विशेषज्ञता और काबिलियत सालों से साबित हुई है। KKR के असिस्टेंट कोच के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवा टैलेंट की ग्रोथ को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। 43 साल के नायर एक पर्सनल कोच के तौर पर काफी सम्मानित हैं और उन्होंने रोहित शर्मा, केएल राहुल, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों के साथ-साथ अपने खुद के खोजे हुए अंगकृष रघुवंशी के साथ भी व्यक्तिगत तौर पर काम किया है।