गुवाहाटी : भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है।

पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में KKR ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनका आधार मूल्य 2 करोड रुपए था। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद KKR इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था। BCCI ने कहा कि जरूरत पड़ने पर KKR को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, ‘BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर वह उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी के चयन के लिए कह सकते हैं। अगर वह अनुरोध करते हैं तो BCCI उन्हें किसी अन्य खिलाड़ी को अपनी टीम से जोड़ने की अनुमति देगा।'

सैकिया से जब पूछा गया कि BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, तो उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में हुई घटनाओं के कारण।' बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता के मद्देनजर बांग्लादेशी क्रिकेटर की भागीदारी को लेकर बीसीसीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा था।