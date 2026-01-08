स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हुए विवाद पर अपनी नाराजगी जताई है। KKR ने IPL 2026 की नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदने के बावजूद BCCI के निर्देश के बाद उन्हें रिलीज कर दिया था। KKR के इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से औपचारिक रूप से अनुरोध करके अपने टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की।

मोईन ने कहा कि "यहां कुछ ठीक नहीं है" और बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर को "बड़े मुद्दों" पर ध्यान देना चाहिए। मोईन ने बीडीन्यूज24 से बातचीत में कहा, 'इन सब चीजों की वजह से खेल पहले से ही थोड़ा खतरे में है और उसके ऊपर मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ, सच कहूं तो, यहां कुछ ठीक नहीं है। चीजों को ठीक करने के लिए कुछ करने की जरूरत है क्योंकि यह सिर्फ मुस्तफिजुर के बारे में नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हम सभी जानते हैं कि कई तरह के मुद्दे चल रहे हैं। यह ऐसे नहीं चल सकता। ये बड़ी समस्याएं हैं।'

मोईन ने मुस्तफिजुर के प्रति सहानुभूति भी जताई, जिन्हें IPL के लिए बड़ी रकम में साइन किया गया था, लेकिन फ्रेंचाइजी के फैसले के कारण उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, 'सबसे ज्यादा मुझे मुस्तफिजुर के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उनके करियर, उनके सालों के शानदार प्रदर्शन और सफर को देखते हुए उन्हें आखिरकार कुछ इतना अच्छा मिला... वह किसी दूसरी टीम में हो सकते थे, लेकिन KKR ने उन्हें ले लिया... और सच कहूं तो वह किसी और से ज्यादा परेशान हैं।'

इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 'X' पर अपने ऑफिशियल PSL हैंडल के जरिए घोषणा की कि मुस्तफिजुर पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में खेलेंगे, हालांकि इसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी अभी बाकी है। यह तेज गेंदबाज फिलहाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में खेल रहा है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा होगा।