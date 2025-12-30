स्पोर्ट्स डेस्क: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बांग्लादेश के अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिज़ुर रहमान को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है। इसके चलते वह IPL 2026 का पूरा सीजन KKR के लिए खेल सकेंगे और इस दौरान न्यूज़ीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे।

IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में KKR ने लगाए 9.2 करोड़

मुस्ताफिज़ुर रहमान ने IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ एंट्री की थी। उनकी बोली के दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और KKR के बीच ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। अंत में KKR ने बाज़ी मारते हुए उन्हें 9.2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। इस तरह वह IPL इतिहास में सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए।

टास्किन अहमद बोले—“फिज़ इससे भी ज़्यादा के हकदार हैं”

मुस्ताफिज़ुर के गेंदबाज़ी साथी टास्किन अहमद ने इस डील पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'फिज वर्ल्ड क्रिकेट में साबित खिलाड़ी हैं। अगर वह 18 करोड़ में भी बिकते तो मुझे हैरानी नहीं होती। IPL और ILT20 में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। मुझे लगता है कि वह इससे भी ज़्यादा कीमत के हकदार हैं।'

KKR के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी

IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में मुस्ताफिज़ुर रहमान, KKR के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, उनसे ऊपर सिर्फ कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़) और मथीशा पथिराना (18 करोड़) रहे।

ऐसा रहा है मुस्ताफिज़ुर का IPL करियर

मुस्ताफिज़ुर रहमान ने 2016 में IPL डेब्यू किया था। SRH (2016): खिताबी सीजन में 17 विकेट, MI (2021): सिर्फ 1 मैच, DC (2022-23): 10 मैचों में 9 विकेट, CSK: अहम गेंदबाज के रूप में योगदान, बाद में DC के लिए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर भी खेले। अपने अनुभव और स्लोअर गेंदों के लिए मशहूर मुस्ताफिज़ुर अब IPL 2026 में KKR की गेंदबाज़ी की बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं।

KKR को मिलेगा पूरा फायदा

राष्ट्रीय ड्यूटी से मुक्त होने के बाद पूरे सीजन उपलब्ध रहना KKR के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम होगा। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाज़ी टीम को कई मुकाबलों में बढ़त दिला सकती है।