स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रणनीति और साहस का शानदार मिश्रण दिखाया। फ्रेंचाइजी ने अनकैप्ड कैटेगरी में पूरा जोर लगाते हुए युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर रिकॉर्ड बोली लगाई और दोनों IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। महज 19 साल की उम्र में कार्तिक ने 14.20 करोड़ रुपए की कीमत हासिल कर IPL ऑक्शन में इतिहास रच दिया। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ ही सेकंड पहले CSK ने एक और अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को भी इसी रकम में खरीदा, जिससे दोनों संयुक्त रूप से IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।

ऑक्शन फ्लोर पर हाई-वोल्टेज बोली

कार्तिक शर्मा की बोली की शुरुआत मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस से की। शुरुआत में मुकाबला सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिलचस्पी दिखाई, कीमत तेज़ी से 5 करोड़ के पार पहुंच गई। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मैदान में उतरकर बोली को आक्रामक मोड़ दे दिया। KKR के साथ CSK की सीधी टक्कर ने बोली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने आख़िरी प्रयास करते हुए रफ्तार थामने की कोशिश की। अंततः CSK ने बाज़ी मार ली और कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये में अपने खेमे में शामिल कर लिया।

प्रशांत वीर के साथ साझा रिकॉर्ड

कार्तिक की खरीद से ठीक पहले CSK ने अनकैप्ड ऑल-राउंडर प्रशांत वीर को भी 14.20 करोड़ रुपये में साइन किया था। इस एक-दो सौदों ने ऑक्शन हॉल में हलचल मचा दी। नतीजा यह हुआ कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर दोनों IPL ऑक्शन इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। यह कदम साफ संकेत देता है कि CSK भविष्य की टीम तैयार करने में युवाओं पर भरोसा जता रही है।

IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी :

प्रशांत वीर (भारतीय) - ₹14.20 करोड़ (2026)

कार्तिक शर्मा (भारतीय) - ₹14.20 करोड़ (2026)

आवेश खान (भारतीय) - ₹10 करोड़ (2022)

कृष्णप्पा गौतम (भारतीय) - ₹9.25 करोड़ (2021)

औकिब नबी (भारतीय) - ₹8.40 करोड़ (2026) - दिल्ली कैपिटल्स को बेचे गए

राइली मेरेडिथ (विदेशी - ऑस्ट्रेलिया) - ₹8 करोड़ (2021)

घरेलू क्रिकेट में कार्तिक का दमदार प्रदर्शन

राजस्थान के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने घरेलू व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से चयनकर्ताओं और फ्रेंचाइज़ियों का ध्यान खींचा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने लोअर-ऑर्डर से ताबड़तोड़ रन बनाए—पांच मैचों में 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 133 रन। छोटे से T20 करियर (12 मैच) में कार्तिक ने निरंतर 160+ स्ट्राइक रेट बनाए रखा है, जो डेथ ओवर्स में उनकी उपयोगिता को रेखांकित करता है। विकेट के पीछे फुर्ती और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें एक संपूर्ण T20 पैकेज बनाती है।

CSK की रणनीति : भविष्य पर निवेश

CSK का यह दांव बताता है कि फ्रेंचाइज़ी अनुभव और युवा प्रतिभा का संतुलन चाहती है। कार्तिक जैसे खिलाड़ी न सिर्फ फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, बल्कि लंबे समय में टीम की रीढ़ भी बन सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की विरासत वाली टीम में शामिल होना कार्तिक के लिए सीखने और निखरने का बड़ा अवसर होगा।

IPL डेब्यू पर सबकी नजर

IPL 2026 में कार्तिक शर्मा का डेब्यू बेहद दिलचस्प रहने वाला है। भारी कीमत के साथ उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होंगी। अगर उन्होंने घरेलू क्रिकेट जैसी आक्रामकता और निरंतरता दिखाई, तो CSK का यह निवेश जल्द ही सुनहरा साबित हो सकता है।