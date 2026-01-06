स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड के विस्थापित ओपनर जॉनी बायर्स्टो ने SA20 लीग के सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। बायर्स्टो ने दक्षिण अफ्रीका के T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले लेफ्ट-आर्म स्पिनर केशव महाराज पर 34 रन का रिकॉर्ड तोड़ ओवर बटोरा, जिसमें पांच छक्के और एक चौका शामिल था। यह SA20 इतिहास का अब तक का सबसे महंगा ओवर है।

बायर्स्टो ने कैसे मारा 34 रन का ओवर

रन चेज़ के 12वें ओवर में, बायर्स्टो ने महाराज की गेंद पर डीप मिड-विकेट के ऊपर छक्का लगाकर 34 गेंदों में शतक पूरा किया। इसके बाद महाराज की पिचिंग पर बायर्स्टो ने सॉगल-स्वीप करके 92 मीटर का विशाल छक्का जमाया। चौथी गेंद पर उन्होंने छह नहीं मारा, लेकिन गहरी स्क्वायर लेग की तरफ चौका हासिल किया।

बायर्स्टो और डि कॉक ने मैच में तेजी दिखाई और 10 विकेटों के साथ सनराइजर्स ने 177 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया। बायर्स्टो ने 45 गेंदों में 85 रन बनाये, जिसमें आठ चौके और छह छक्के शामिल थे। दूसरी तरफ, डि कॉक ने 41 गेंदों में 79 रन बनाये, जिसमें छह छक्के और पांच चौके शामिल थे।

सनराइजर्स के लिए आसान जीत

सनराइजर्स की यह सीजन में तीसरी जीत थी, जिससे उन्हें पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल हुआ। डि कॉक को ‘मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ चुना गया। बायर्स्टो ने भी अपनी शानदार पारी से सभी का ध्यान खींचा।

महाराज का प्रतिक्रिया

मैच के बाद महाराज ने कहा, 'यह हमारे लिए सही दिन नहीं था। शुरुआत में गेंद थोड़ी लंबी थी और हमने स्टंप्स के आसपास खेलने की कोशिश की। यह खेल का हिस्सा है, अब हमें जल्दी सुधार करके अगले मैच के लिए तैयार होना होगा।'

बायर्स्टो और IPL 2026

बायर्स्टो ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये की बेस प्राइस रखी थी, लेकिन कोई टीम उन्हें नहीं खरीदी। इससे पहले वे मुंबई इंडियंस के लिए अस्थायी रूप से खेले थे। उनका स्ट्राइक रेट 184.78 का रहा। इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में शामिल नहीं किया।

SA20 में रिकॉर्ड ओवर

बायर्स्टो ने सनराइजर्स के पास 10 विकेट होने के चलते महाराज की फुल डिलीवरी पर एक और छक्का जड़ा। इसके बाद उन्होंने स्टंप्स पर भी गेंद को अपने फुट मूवमेंट से पार कर 34 रन का रिकॉर्ड तोड़ ओवर पूरा किया। यह SA20 इतिहास का अब तक का सबसे महंगा ओवर बन गया।

