स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) का 2025-26 सीजन अपने रोमांचक फाइनल के साथ समाप्त हुआ। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों के विशाल अंतर से मात देते हुए पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। इस जीत में झारखंड के कप्तान ईशान किशन की तूफानी पारी ने टीम को विजयी बनाया। ईशान ने फाइनल में 45 गेंदों में शतक जमाते हुए 101 रन बनाए और टीम को 262 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

ईशान के अलावा अनुकूल रॉय ने भी अपनी ऑलराउंड प्रदर्शन से झारखंड की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रॉय ने गेंदबाजी में भी 4 ओवर में 2 विकेट लिए और बैटिंग में 20 गेंदों में 40 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचाया।

फाइनल मैच पुणे के के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में 18 दिसंबर को खेला गया। टूर्नामेंट के दौरान झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पिछले 10 में से 9 मैच लगातार जीते थे। फाइनल से पहले मिली एकमात्र हार टीम की खिताबी दौड़ पर कोई असर नहीं डाल सकी थी। कप्तान ईशान किशन की शानदार फॉर्म को टीम की सफलता का प्रमुख कारण माना जा रहा था।

फाइनल में कप्तान ईशान की धमाकेदार पारी

फाइनल में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार शुरुआत की। ओपनर विराट सिंह जल्दी आउट हुए, लेकिन ईशान किशन ने शानदार अंदाज में आक्रमण शुरू किया। कुमार कुशाग्र के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 177 रनों की तूफानी साझेदारी ने झारखंड को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया। इस दौरान ईशान ने केवल 45 गेंदों में शतक पूरा किया, जबकि कुशाग्र 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद अनुकूल रॉय और रॉबिन मिन्ज ने मिलकर मात्र 32 गेंदों में 75 रन जोड़कर टीम को 262 रन के स्कोर तक पहुँचाया। रॉबिन मिन्ज ने 14 गेंदों में 31 रन और अनुकूल रॉय ने 20 गेंदों में 40 रन की विस्फोटक पारी खेली।

हरियाणा की संघर्षपूर्ण पारी और झारखंड की गेंदबाजी का दबदबा

हरियाणा की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में कप्तान अंकित कुमार सहित दो विकेट केवल एक रन पर गिर गए, जिसमें बाएं हाथ के पेसर विकास कुमार ने अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद यशवर्धन दलाल ने 19 गेंदों में तेज़ी से अर्धशतक बनाया, जबकि निशांत सिंधु और सामंत जाखड़ ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया।

झारखंड के बाएं हाथ के पेसर सुशांत मिश्रा ने 4 ओवर में 27 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, वहीं अनुकूल रॉय ने भी यशवर्धन दलाल और निशांत सिंधु को पवेलियन भेजकर टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। अंततः हरियाणा की पूरी टीम 18.3 ओवर में 193 रन पर ऑलआउट हो गई।