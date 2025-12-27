थिरुवनंतपुरम (केरल): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज मेग लैनिंग को पीछे छोड़ते हुए महिलाओं की T20I में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली कप्तान बन गई हैं। इस उपलब्धि को हरमनप्रीत ने भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे T20I में हासिल किया, जिसमें भारत ने आठ विकेट से जीत दर्ज कर पांच मैचों की श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की।

कप्तानी में रिकॉर्ड और आंकड़े

अब हरमनप्रीत के नाम T20I में कप्तान के तौर पर 130 मैचों में 77 जीत हैं, जबकि उनके नेतृत्व में 48 मैच हार और 5 बिना परिणाम वाले रहे। उनका जीत प्रतिशत 58.46 है। इसके विपरीत, मेग लैनिंग ने 100 मैचों में 76 जीत दर्ज की, 18 में हार, 1 टाई और 5 बिना परिणाम वाले मैच खेले। लैनिंग का जीत प्रतिशत 76 है और उन्होंने कप्तान के रूप में चार T20 विश्व कप खिताब जीते हैं, जो उन्हें खेल के सबसे सफल नेताओं में से एक बनाता है।

मैच की झलक

भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इमेशा दुलानी (32 गेंद में 27 रन, 4 चौके), हसीनी पेरेरा (18 गेंद में 25 रन, 5 चौके) और कविशा दिल्हारी (13 गेंद में 20 रन, 2 चौके और 1 छक्का) ने ही 20 रन का आंकड़ा पार किया और श्रीलंका ने 20 ओवर में 112/7 का स्कोर बनाया।

स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा (3/18) ने T20I में 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनकर नया रिकॉर्ड बनाया और इस फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गईं। पैसर रेनुका सिंह (4/21) भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही।

शानदार रन-चेज और जीत

भारत की पारी में शफाली वर्मा (42 गेंद में 79, 11 चौके और 3 छक्के)* और कप्तान हरमनप्रीत (18 गेंद में 21, 2 चौके) ने टीम को 13.2 ओवर में आठ विकेट से जीत दिलाई। शफाली ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। इस साल आठ T20I में उन्होंने 333 रन बनाए, औसत 55.50 और स्ट्राइक रेट 173 से अधिक, तीन अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79*।

टी20 विश्व कप की तैयारी

ICC महिला विश्व कप जीतने के बाद, हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारत अगले साल जून-जुलाई में यूके में होने वाले महिला T20 विश्व कप में पहली बार खिताब जीतने का प्रयास करेगा। भारत ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ है, जिसमें दो अन्य क्वालीफाई टीमों का नाम बाद में तय होगा।