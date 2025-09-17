मुल्लांपुर : भारत को बड़ा झटका लगा है क्योंकि बल्लेबाज जेमिमा रौड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) वायरल बुखार के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) बाकी दो महिला वनडे मैच नहीं खेल सकेंगी। उनकी जगह तेजल हसबनिस (Tejal Hasabnis) को टीम में शामिल किया गया है।

रौड्रिग्स 30 सितंबर से शुरू हो रहे विश्व कप (Womens ODI World Cup) से पहले फिट हो जाएंगी। BCCI ने एक बयान में कहा, ‘महिला चयन समिति ने जेमिमा रौड्रिग्स के विकल्प के तौर पर तेजल हसबनिस को टीम में शामिल किया है।' इसके अलावा बाकी की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करना चाहेगा।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दो वनडे के लिए भारतीय टीम :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरूंधति रेड्डी, रिचा घोष क्रांति गौड़, सयाली सतघारे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री, तेजल हसबनिस।