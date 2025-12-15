स्पोर्ट्स डेस्क : वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 किसी सपने से कम नहीं रहा है। IPL में रिकॉर्डतोड़ शतक से लेकर अंडर-19 एशिया कप में ऐतिहासिक 171 रनों की पारी तक, उन्होंने हर स्तर पर क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद फैंस के मन में एक सवाल है कि इतनी धमाकेदार फॉर्म में होने के बाद भी वैभव भारत की सीनियर नेशनल टीम के लिए क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? इसका जवाब आईसीसी के एक अहम नियम में छिपा है, जो फिलहाल उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

2025: वैभव सूर्यवंशी के नाम रिकॉर्ड्स की झड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास रच दिया। यह आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है। इसके बाद उन्होंने अंडर-19 स्तर पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। भारत अंडर-19 टीम के लिए उन्होंने टेस्ट और वनडे क्रिकेट में शतक जड़े और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया।

अंडर-19 एशिया कप में ऐतिहासिक पारी

अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 171 रनों की तूफानी पारी खेलकर सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यह पारी न सिर्फ टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में शामिल हुई, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वह उम्र से कहीं आगे की क्रिकेट समझ रखते हैं। लगातार बड़ी पारियां खेलने के बावजूद उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार जारी है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।

ICC का नियम वैभव को रोक रहा है?

दरअसल वैभव सूर्यवंशी के नेशनल टीम में न खेलने की वजह प्रदर्शन नहीं, बल्कि उम्र है। आईसीसी के नियमों के अनुसार, किसी भी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 वर्ष की उम्र पूरी करनी होती है। यह नियम 2020 में लागू किया गया था ताकि कम उम्र के खिलाड़ियों पर शारीरिक और मानसिक दबाव न पड़े। वर्तमान में वैभव सूर्यवंशी 14 साल के हैं और वह अगले साल 27 मार्च को 15 वर्ष के होंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अभी करीब 100 से ज्यादा दिन इंतजार करना होगा, तब जाकर वह भारत की सीनियर टीम के लिए चयन के योग्य बन पाएंगे।

आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी का शानदार सफर

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा था। अपने पहले ही सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 206 से ज्यादा रहा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 24 छक्के लगाए और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से बड़े-बड़े गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया।

घरेलू क्रिकेट में भी दमदार आंकड़े

फर्स्ट क्लास क्रिकेट: 8 मैचों में 207 रन, सर्वाधिक स्कोर 93

लिस्ट ए क्रिकेट: 6 मैचों में 132 रन, स्ट्राइक रेट 110

T20 क्रिकेट: 18 मैचों में 701 रन, जिसमें 3 शतक शामिल