बेंगलुरु : बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) ने फिलहाल दर्शकों के बिना मैच आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। इससे विराट कोहली के फैंस को झटका लगा है जो उन्हें खेलते हुए देखने की उम्मीद में थे।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन की अनुमति देने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खिताबी जीत का चार जून को जश्न मनाए जाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से इस स्टेडियम में मैचों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी।

सीमंत कुमार सिंह ने कहा, ‘समिति ने कल स्टेडियम का दौरा किया था और उसकी सिफारिश पर मैच खेलने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया। इसलिए कल वहां कोई मैच नहीं होगा।' राज्य के गृह मंत्री ने सोमवार को विधान सौध में केएससीए के पदाधिकारियों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेडियम में क्रिकेट मैच आयोजित करने के संबंध में बैठक की थी। उन्होंने समिति को स्टेडियम का दौरा करने और क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए अनुमति देने के संबंध में सिफारिश देने के लिए कहा था।