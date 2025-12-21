एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई स्पिन के दिग्गज नाथन लियोन को एडिलेड ओवल में तीसरे एशेज टेस्ट के आखिरी दिन हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई जिससे वह मैच के बाकी हिस्से में गेंदबाजी नहीं कर पाए और आखिरी दो टेस्ट में उनके खेलने पर संदेह पैदा हो गया है।

फील्डिंग करते समय 38 वर्षीय खिलाड़ी ने फाइन लेग क्षेत्र में एक गेंद को बचाने के लिए डाइव लगाई, लेकिन वह धीरे-धीरे उठे और अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग पकड़कर चेंजिंग रूम की ओर इशारा किया। मार्नस लाबुशेन से संक्षिप्त बातचीत के बाद वह लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। लियोन को लंच से पहले स्कैन कराने के लिए मैदान से बाहर जाते देखा गया।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि उन्हें टेस्ट के बाकी हिस्से से बाहर कर दिया गया है। लियोन की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है। इंग्लैंड के लिए 435 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लियोन ने दूसरी पारी में तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए थे और पूरे खेल में कुल 5 विकेट लेकर अपनी टीम को बढ़त दिलाने में मदद की थी। उन्होंने कप्तान पैट कमिंस के साथ मिलकर 177/3 से 194/6 तक इंग्लैंड के विकेट गिराए जब इंग्लैंड करो या मरो वाले टेस्ट में 435 रनों का पीछा कर रहा था।

अगर लियोन मेलबर्न में चौथे टेस्ट, एक बॉक्सिंग डे टेस्ट से बाहर रहते हैं, तो दो बड़े उम्मीदवार उनकी जगह ले सकते हैं। 29 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुह्नमैन, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं और इस साल की शुरुआत में टीम के साथ वेस्टइंडीज का दौरा किया था, एक बड़े दावेदार हो सकते हैं।

उन्होंने अब तक विदेशों में स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में लियोन के साथ मिलकर खेला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए पांच टेस्ट में 22.20 की औसत से 25 विकेट लिए हैं। लेकिन हाल के सालों में ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन उतनी सफल नहीं रही है और उसने तस्मानिया के लिए सिर्फ दो शेफील्ड शील्ड गेम खेले हैं, जिसमें उसने 36 की औसत से चार विकेट लिए हैं।

विक्टोरियन ऑफस्पिनर टॉड मर्फी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टेस्ट खेले हैं, जिसमें 2023 एशेज के दौरान यूके में लियोन की जगह दो टेस्ट भी शामिल हैं, जिन्हें उस सीरीज़ के दौरान चोट लगी थी, उन्होंने इस सीजन में शेफ़ील्ड शील्ड में अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है और ब्रिस्बेन में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के लिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर खेला जिसमें उन्होंने तीन विकेट लिए। सात टेस्ट में मर्फी ने 28.13 की औसत से 22 विकेट लिए हैं।

इस सीजन में शील्ड क्रिकेट में उन्होंने चार मैचों में 23.70 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। मर्फी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं, जहां बॉक्सिंग डे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक और ऑफ स्पिनर कोरी रोकिचियोली जो अपनी अतिरिक्त ऊंचाई और उछाल के साथ शील्ड क्रिकेट में एक टॉप-क्लास स्पिनर रहे हैं। इस सीजन में 6 मैचों में 28.20 की औसत से 20 विकेट लिए हैं, जबकि पिछले सीज़न में उन्होंने 38 विकेट लिए थे और उनका औसत 27.71 था।