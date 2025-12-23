स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के लिए ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चिंताजनक खबर सामने आई है। टीम के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस की फिटनेस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिए हैं कि कमिंस का अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलना फिलहाल “काफी हद तक अनिश्चित” है।

पीठ की चोट से जूझ रहे हैं कमिंस

पैट कमिंस हाल ही में एशेज 2025 के तीसरे टेस्ट में वापसी करते नजर आए थे। एडिलेड टेस्ट में उन्होंने छह विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, इसके बाद यह साफ कर दिया गया कि वह बाकी टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल, कमिंस लंबर स्ट्रेस रिएक्शन (पीठ की चोट) से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वर्कलोड सीमित रखा जा रहा है।

कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का बयान

एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा, “वर्ल्ड कप को लेकर यह कहना मुश्किल है कि वह खेल पाएंगे या नहीं। इस वक्त स्थिति काफी ग्रे है। हम उम्मीद जरूर कर रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि कमिंस को लंबे समय के लिए जोखिम में डालना टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती, खासकर तब जब एशेज सीरीज का लक्ष्य हासिल हो चुका है। गौर है कि टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी मिचेल मार्श के हाथों में है। ऐसे में अगर कमिंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी यूनिट और अनुभव को बड़ा नुकसान हो सकता है।

ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसका सामना श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला 11 फरवरी 2026 को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। कमिंस की फिटनेस पर आने वाले महीनों में नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि उनका खेलना ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।