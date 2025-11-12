स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी ट्रांसफर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अपने करियर की शुरुआत करने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) में वापसी करने वाले हैं। इस संभावित मेगा डील के तहत राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन CSK का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जडेजा को RR में कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे यह सौदा IPL इतिहास के सबसे चर्चित ट्रेड में से एक बन जाएगा।

जडेजा की “घर वापसी” – नेतृत्व के नए अवसर

रिपोर्ट के मुताबिक, 37 वर्षीय रवींद्र जडेजा अपने करियर के अंतिम चरण में कप्तानी की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने IPL 2008 में राजस्थान रॉयल्स से ही अपने सफर की शुरुआत की थी और 2008 के खिताबी अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। जडेजा ने 2012 में CSK जॉइन किया और अगले 13 सीजन में 2198 रन और 143 विकेट झटके, जिससे टीम ने तीन खिताब अपने नाम किए। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन का मानना है कि उनके अनुभव से टीम को स्थिरता और दिशा मिलेगी, खासकर रियान पराग और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ।

क्यों राजस्थान को चाहिए जडेजा जैसा कप्तान

संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान ने कुछ अच्छे सीज़न जरूर खेले, लेकिन पिछले दो वर्षों में निरंतरता की कमी रही है। अब टीम एक ऐसे कप्तान की तलाश में है जो युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे सके और दबाव के पलों में शांत रह सके और जडेजा इस भूमिका के लिए एकदम उपयुक्त हैं। सूत्रों के मुताबिक, जडेजा को “लीडरशिप रोल” देने की चर्चा चल रही है ताकि वे ड्रेसिंग रूम में संतुलन और आत्मविश्वास ला सकें।

संजू सैमसन की नई शुरुआत – धोनी के वारिस के रूप में

दूसरी ओर संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना फैंस के लिए बेहद रोमांचक खबर है। हालाँकि MS धोनी अब धीरे-धीरे टीम से पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन CSK फिलहाल रुतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाए रखेगी। संजू को धोनी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, जो टीम में नई ऊर्जा और टॉप ऑर्डर में स्थिरता लाएंगे। सैमसन के पास अब IPL की सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी के साथ खुद को एक लीडर के रूप में साबित करने का मौका होगा।

सैम कुरेन भी होंगे सौदे का हिस्सा

इस डील का एक और बड़ा पहलू यह है कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन भी RR में जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह ट्रेड तीन खिलाड़ियों वाला मेगा सौदा बन जाएगा, जडेजा और कुरेन राजस्थान की ओर, जबकि सैमसन चेन्नई की ओर रुख करेंगे। यह ट्रांसफर IPL इतिहास में सबसे जटिल और चर्चित सौदों में गिना जा सकता है।

आधिकारिक ऐलान जल्द – 15 नवंबर तक रिटेंशन सूची

सभी IPL टीमें दिसंबर में होने वाली मिनी ऑक्शन से पहले 15 नवंबर तक अपने रिटेंशन फाइनल करेंगी। उम्मीद है कि इसी अवधि में जडेजा-सैमसन ट्रेड की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर यह डील पक्की होती है, तो IPL 2026 सीज़न की शुरुआत से पहले ही लीग में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलेगा।