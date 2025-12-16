स्पोर्ट्स डैस्क : IPL 2026 ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सभी को चौंकाते हुए दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों—प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर ₹14.20 करोड़-₹14.20 करोड़ की भारी बोली लगाई। ये दोनों अब IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इस फैसले ने CSK की लॉन्ग-टर्म रणनीति को साफ तौर पर उजागर कर दिया।

रवींद्र जडेजा के बाद CSK की नई योजना

रवींद्र जडेजा के राजस्थान रॉयल्स जाने के बाद CSK को एक ऐसे भारतीय ऑलराउंडर की तलाश थी, जो टीम को संतुलन दे सके। फ्रेंचाइजी ने शॉर्ट-टर्म विकल्पों की बजाय भविष्य पर दांव लगाया और दो युवा खिलाड़ियों को चुनकर साफ कर दिया कि टीम अब अगले दशक की तैयारी कर रही है।

प्रशांत वीर: जडेजा जैसे ऑलराउंडर की झलक

उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर को जडेजा का ‘लाइक-टू-लाइक’ विकल्प माना जा रहा है। बाएं हाथ के फिनिशर, कसी हुई लेफ्ट-आर्म स्पिन और बेहतरीन फील्डिंग के साथ वीर CSK के पारंपरिक टेम्पलेट में फिट बैठते हैं। UP T20 लीग 2025 में नोएडा सुपर किंग्स के लिए उन्होंने 155.34 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए और 8 विकेट झटके, जिसके लिए उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया।

कार्तिक शर्मा: ऑक्शन का सरप्राइज पैकेज

दूसरी ओर, कार्तिक शर्मा IPL 2026 ऑक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुए। ₹30 लाख के बेस प्राइस से शुरू होकर CSK और SRH के बीच 86 बिड की जंग चली, जिसके बाद चेन्नई ने उन्हें ₹14.20 करोड़ में अपने नाम किया। रणजी डेब्यू पर शतक जड़ने वाले कार्तिक एक आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं। T20 में उनका औसत 30 से ज्यादा है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

CSK की ऑक्शन रणनीति ने फिर जीता दिल

₹43 करोड़ के पर्स के साथ ऑक्शन में उतरी CSK ने शुरुआत में संयम दिखाया और सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी अकील हुसैन को खरीदा। यही धैर्य बाद में काम आया और फ्रेंचाइजी ने अपने दो सबसे अहम भारतीय टारगेट हासिल कर लिए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के साथ CSK ने न सिर्फ जडेजा की कमी पूरी की, बल्कि एमएस धोनी के बाद की भारतीय कोर टीम की नींव भी रख दी है।