Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

डुनेडिन (न्यूजीलैंड) : जैकब डफी ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में गुरुवार को यहां वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराकर श्रृंखला 3-1 से जीत ली। 

डफी ने तीसरे ओवर में तीन विकेट लिए, जिससे पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 21 रन हो गया। डफी ने इसके बाद खतरनाक दिख रहे रोमारियो शेफर्ड को भी पवेलियन भेजा, जिन्होंने 22 गेंदों में 36 रन बनाए। इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम 18.4 ओवर में 140 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। 

न्यूजीलैंड ने 15.4 ओवर में दो विकेट पर 141 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने नाबाद 47 रन बनाए। उन्होंने टिम रॉबिन्सन के साथ पहले विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की, जिन्होंने 24 गेंदों पर 45 रन बनाए। कॉनवे ने इसके बाद रचिन रविंद्र (21) के साथ 37 और मार्क चैपमैन (नाबाद 21) के साथ 35 रन की दो महत्वपूर्ण साझेदारियां करके टीम को आसानी से लक्ष्य तक पहुंचाया। 

वेस्टइंडीज ने पहला मैच सात रन से जीता था। न्यूजीलैंड ने दूसरा मैच तीन रन से और तीसरा मैच 9 रन से जीता। सोमवार को चौथा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। दोनों टीम के बीच अब तीन मैच की एकदिवसीय श्रृंखला खेली जाएगी जिसका पहला मैच रविवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में होगा।   