राजकोट : मुकेश कुमार और आकाश दीप (चार-चार) विकेट की घातक गेंदबाजी के दम पर बंगाल ने बुधवार को विजय हजारे ट्राफी एलीट ग्रुप बी मुकाबले में जम्मू-कश्मीर की टीम को 243 गेंदे शेष रहते 9 विकेट से रौंद दिया। आज यहां टॉस जीतकर बंगाल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बंगाल के गेंदबाजी आक्रमण के आगे बल्लेबाजी करने उतरी जम्मू-कश्मीर का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका और उनकी पूरी टीम 20.4 ओवर में 63 के स्कोर पर ढेर हो गई।

जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने टीम के लिए सर्वाधिक 19 रन बनाये। इसके अलावा शुभम खजुरिया 12रन बनाकर आउट हुये। शेष बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। बंगाल के लिए मुकेश कुमार ने छह ओवर में 16 रन देकर चार विकेट झटके। वहीं आकाश दीप ने 8.4 ओवर में 32 रन देकर चार विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने छह ओवर में 14 रन देकर दो बल्लेबाजों को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी बंगाल ने 9.3 ओवर में एक विकेट पर 64 रन बनाकर नौ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पहले ही ओवर में कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (चार) को आकिब नबी ने आउट किया। अभिषेक पोरेल (30) और सुदीप कुमार घरामी (25) रन बनाकर नाबाद रहे। इसी जीत के साथ ही बंगाल के चार मैचों में तीन जीत के साथ 12 अंक हो गये है और वह एलीट ग्रुप बी तालिका में तीसरे नंबर पर है।