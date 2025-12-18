दुबई : भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बुधवार को जारी आईसीसी की ताजा पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हासिल किए। 34 साल के चक्रवर्ती ने पांच मैच की घरेलू श्रृंखला में लगातार तीन बार दो विकेट चटकाते हुए अपने रेटिंग अंकों को 818 तक पहुंचाया जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है।

इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने श्रृंखला के शुरुआती तीन मैच में 6 विकेट लिए जिसमें धर्मशाला में पिछले मैच में चार ओवर में 11 रन देकर दो विकेट चटकाकर किफायती गेंदबाजी करना भी शामिल है। भारत ने धर्मशाला में हुआ मैच सात विकेट से जीता था। चक्रवर्ती दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (699) पर 119 अंक की विशाल बढ़त बनाए हुए हैं। साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के मामले में शीर्ष 10 में भी पहुंच गए हैं।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने वाले शानदार प्रदर्शन के दम पर चार स्थान ऊपर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन (14 स्थान ऊपर 25वें स्थान पर), लुंगी एनगिडी (11 पायदान ऊपर 44वें स्थान पर) और ओटनील बार्टमैन ने भी सुधार किया। बार्टमैन शीर्ष 100 से बाहर से 68वें स्थान पर पहुंच गए।

टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों में भारत के अब रैंकिंग में शीर्ष पांच में दो खिलाड़ी हैं। तिलक वर्मा दो स्थान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा ने शीर्ष अपनी पकड़ बनाए रखी है। दक्षिण अफ्रीका के एडेन मारक्रम (आठ स्थान ऊपर 29वें पायदान पर) और क्विंटन डिकॉक (14 स्थान ऊपर 43वें पायदान पर) की रैकिंग में सुधार हुआ है। पिछले हफ्ते कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने के बावजूद पाकिस्तान के साइम अयूब टी20 अंतरराष्ट्रीय ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं। भारत के शिवम दुबे दो पायदान ऊपर 16वें स्थान पर आ गए हैं।