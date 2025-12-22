स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड क्रिकेट को 2025 में एक नया गेंदबाजी सुपरस्टार मिल गया है। तेज गेंदबाज जैकब डफी ने महान रिचर्ड हैडली का करीब चार दशक पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। माउंट माउंगानुई टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए डफी ने न सिर्फ मैच जिताया, बल्कि एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले कीवी गेंदबाज भी बन गए। यह उपलब्धि उनके करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है।
माउंट माउंगानुई टेस्ट में डफी का मैच विनिंग स्पेल
बे ओवल में खेले गए टेस्ट के पांचवें दिन जैकब डफी पूरी तरह छाए रहे। जब दिन की शुरुआत में मुकाबला ड्रॉ की ओर जाता दिख रहा था, तब डफी ने अंतिम सत्र में पासा पलट दिया। उन्होंने पहले टॉप स्कोरर ब्रैंडन किंग (67) को पवेलियन भेजा और इसके बाद एलिक अथानाज़े, जस्टिन ग्रीव्स और कप्तान रोस्टन चेज को बेहद कम अंतराल में आउट कर दिया। डफी ने अंत में आखिरी विकेट लेकर वेस्ट इंडीज की पारी को समेटा और न्यूजीलैंड को 323 रनों से बड़ी जीत दिलाई। इस स्पेल ने उन्हें मैच का निर्विवाद हीरो बना दिया।
करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इस टेस्ट में डफी ने दूसरी पारी में 5 विकेट 42 रन देकर लिए, जबकि पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट 86 रन देकर चटकाए थे। इस तरह उनका मैच फिगर 9 विकेट पर 128 रन रहा, जो अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन है। इसी के साथ डफी ने 2025 कैलेंडर वर्ष का अंत कुल 81 अंतरराष्ट्रीय विकेटों के साथ किया। यह आंकड़ा न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। इससे पहले यह उपलब्धि 1985 में रिचर्ड हैडली ने 79 विकेट लेकर हासिल की थी, जिसे अब डफी ने पीछे छोड़ दिया।
एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट
|खिलाड़ी
|साल
|मैच
|विकेट्स
|जैकब डफी
|2025
|36
|81
|रिचर्ड हैडली
|1985
|23
|79
|डैनियल विटोरी
|2008
|33
|76
|ट्रेंट बोल्ट
|2015
|25
|72
|ट्रेंट बोल्ट
|2017
|27
|69
|क्रिस केर्न्स
|1999
|30
|68
|डैनियल विटोरी
|2004
|34
|66
|ट्रेंट बोल्ट
|2018
|27
|66
|टिम साउथी
|2022
|31
|65
|मैट हेनरी
|2025
|27
|65
तीनों फॉर्मेट में शानदार योगदान
टेस्ट क्रिकेट : 25 विकेट
वनडे इंटरनेशनल : 21 विकेट
टी20 इंटरनेशनल : 35 विकेट
खासतौर पर टी20 फॉर्मेट में डफी का दबदबा देखने लायक रहा, जहां वह वर्तमान में ICC रैंकिंग में दूसरे नंबर के गेंदबाज़ हैं। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपना पहला IPL कॉन्ट्रैक्ट भी मिला।
टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत
डफी ने इसी साल टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ एक टेस्ट खेलने के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया। अपने पहले चार टेस्ट मैचों में ही उन्होंने 25 विकेट झटके, जो न्यूजीलैंड के लिए संयुक्त रिकॉर्ड है। इससे पहले जैक कोवी ने भी अपने शुरुआती चार टेस्ट में इतने ही विकेट लिए थे।
सीरीज में भी रचा इतिहास
वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ में डफी ने कुल 23 विकेट लिए। यह 1985/86 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिचर्ड हैडली के बाद किसी कीवी गेंदबाज़ का तीन या उससे कम टेस्ट की सीरीज़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस सीरीज़ में डफी ने तीन बार पांच विकेट हॉल लिया, जो न्यूजीलैंड के लिए एक संयुक्त रिकॉर्ड है। खास बात यह रही कि उन्होंने सीरीज के हर टेस्ट में पांच विकेट लिए, जो उनसे पहले केवल रिचर्ड हैडली और डैनी मॉरिसन ही कर पाए थे।