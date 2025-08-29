स्पोर्ट्स डेस्क: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा के बाद उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गायकवाड़ ने कहा कि अश्विन जैसे खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दोनो खिलाड़ी आईपीएल 2025 में सीएसके के लिए खेलते हुए देखे गए थे जब अश्विन को नीलामी में फ्रैंचाइजी ने 9.75 करोड़ रुपये में साइन किया था।

हालांकि आईपीएल 2025 चेन्नई की टीम के लिए अच्छा सीजन नहीं रहा और वे 14 मैचो में सिर्फ 8 अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे रही। इसके अलावा गायकवाड़ को सीजन के बीच में कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। जिसके कारण उन्हें बाकी सीजन से बाहर होना पड़ा और एमएस धोनी ने कप्तानी की भूमिका निभाई।

गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आपको ओजी सीएसके के लिए खेलते हुए देखना और फिर पीले रंग में आपके साथ खेलना, आपके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का सौभाग्य मिला, ऐश अन्ना।'

सीएसके ने भी सोशल मीडिया पर अश्विन को श्रद्धांजलि दी। सीएसके ने लिखा, 'चेपॉक के अपने। कैरम-बॉल थिरुप्पुरा-सुंदरन! अंबुदेन की धूल भरी पिचो पर येलो में अपने पहले रन-अप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े अखाड़ो में स्पिन के दबदबे तक, आपने हमें सब कुछ दिया है।'

गौर है कि अश्विन ने आईपीएल में 221 मैच खेले और टूर्नामेंट के इतिहास में 187 विकेट लेकर पांचवे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने प्रतियोगिता में अपने समय के दौरान कुल पांच फ्रैंचाइजियों के लिए खेला जिनमें चेन्नई वह टीम थी जिसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा 8 सीजन खेले। इस फ्रैंचाइजी के साथ अश्विन ने काफी सफलता हासिल की और 2010 और 2011 में लगातार आईपीएल खिताब जीते।