स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है और उन्हें जल्द से जल्द वनडे टीम में मौका देने की सिफारिश की है। अश्विन का मानना है कि अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में भारत के बल्लेबाज़ी अंदाज़ को पूरी तरह बदल दिया है।

“भारत को मिला अगली पीढ़ी का एक्स-फैक्टर” – अश्विन

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, 'यह सिर्फ अभिषेक शर्मा का आगमन नहीं है, बल्कि भारत को अगली पीढ़ी का एक्स-फैक्टर खिलाड़ी मिला है। अगर 2025 में किसी एक खिलाड़ी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वह अभिषेक हैं। उन्होंने पावरप्ले में भारत की बल्लेबाज़ी को नए सिरे से परिभाषित किया है। मैं उन्हें वनडे फॉर्मेट में भी देखना चाहता हूं।'

अश्विन ने यह भी अनुमान जताया कि अभिषेक 2025 के ‘मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ बन सकते हैं।

वनडे डेब्यू का इंतज़ार

हालांकि अभिषेक शर्मा ने अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं किया है और उन्होंने सीमित लिस्ट-ए क्रिकेट खेला है। ऐसे में चयनकर्ताओं के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरराष्ट्रीय वनडे मंच पर उन्हें मौका कब मिलता है।

2025 में अभिषेक का सफर और आंकड़ें

2025 की शुरुआत में अभिषेक का भारतीय टी20I टीम में स्थान पक्का नहीं था, लेकिन लगातार दमदार प्रदर्शन के दम पर वह टीम के नियमित सदस्य बन गए। उन्होंने एशिया कप जीत में भी अहम भूमिका निभाई और अब टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शुमार हैं। 21 टी20I मैच, 859 रन (भारत के लिए सबसे ज़्यादा), 1 शतक और 5 अर्धशतक, 193.46 का स्ट्राइक रेट

आगे की चुनौतियां

अभिषेक शर्मा का अगला लक्ष्य न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ है, जो 21 जनवरी से शुरू होगी। इसके बाद उनकी भूमिका T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी बेहद अहम रहने वाली है।

घरेलू क्रिकेट में कप्तानी

इस बीच अभिषेक शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में टीम ने उनके नेतृत्व में एक जीत और एक हार दर्ज की है।