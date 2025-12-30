Go to PunjabKesari.in

मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के चयन से पहले, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट ने पिछले साल की तुलना में एक खिलाड़ी के तौर पर ज्यादा मैच्योर होने और फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बनाना कितना मुश्किल है, इस बारे में बात की। 

दो बार बिग बैश लीग (BBL) के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे और एडिलेड स्ट्राइकर्स के कप्तान शॉर्ट ने मौजूदा BBL सीजन में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए शानदार फॉर्म में हैं। अब तक उन्होंने ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ दो अर्धशतक लगाए हैं और तीन विकेट लिए हैं। टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने तीन मैचों में 44.66 की औसत से 134 रन बनाए हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट 145.65 और दो अर्धशतक शामिल हैं और तीन विकेट भी लिए हैं। 

टूर्नामेंट में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं के बारे में बात करते हुए शॉर्ट ने कहा, 'मैं (2024 की तुलना में) बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया हूं, मैंने दुनिया भर में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट खेला है। लेकिन यह एक बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलियाई टीम है। इसमें जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा।'

इस 30 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल अपनी टीम के अभियान के दौरान रिजर्व में जगह बनाई थी, जब भारत और अफगानिस्तान से हार के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था। शॉर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 21 T20I खेले हैं, जिसमें 19 पारियों में 22.47 की औसत और 155 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 382 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। वह 2023 में ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20I टीमों में शामिल हुए। उनके नाम 17.00 की औसत से आठ विकेट भी हैं, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 5/22 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन से पहले शॉर्ट को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले उन्होंने 2023 सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेला था, जिसमें उन्होंने छह मैचों में 19.50 की औसत से 117 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 127 से ज्यादा था और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 था। इस साल 21 T20 मैचों में उन्होंने 40.88 की औसत और 160 के स्ट्राइक रेट से 736 रन बनाए हैं, जिसमें 20 पारियों में एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं, और 10 विकेट भी लिए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है और 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। 