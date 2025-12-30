स्पोर्ट्स डेस्क: पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को घुटने की चोट के कारण बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 के शेष मुकाबलों से बाहर होना पड़ा है। यह चोट उन्हें टूर्नामेंट के दौरान लगी, जिसके चलते उनका ब्रिसबेन हीट के साथ सफर अचानक समाप्त हो गया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले।

इलाज के लिए स्वदेश लौटेंगे शाहीन

ब्रिसबेन हीट ने 30 दिसंबर को बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मेडिकल टीम से सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है कि शाहीन आगे के इलाज के लिए स्वदेश लौटेंगे। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि आगामी ICC T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनका पूरी तरह फिट होना बेहद जरूरी है।

BBL में नहीं चला जादू

BBL ड्राफ्ट में नंबर-1 पिक रहे 25 वर्षीय शाहीन का यह पहला BBL अनुभव खास नहीं रहा। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ दो विकेट लिए और काफी महंगे साबित हुए। चोट के चलते अब वह टूर्नामेंट पूरा नहीं खेल पाएंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर संशय

शाहीन पहले भी घुटने की गंभीर चोट से जूझ चुके हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी वह इसी तरह चोटिल हुए थे। फिलहाल उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम में भी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें वर्ल्ड कप की प्रोविजनल स्क्वाड में रखा जा सकता है, लेकिन उनकी उपलब्धता को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ब्रिसबेन हीट ने चुना रिप्लेसमेंट

शाहीन की जगह ब्रिसबेन हीट ने जैक वुड को टीम में शामिल किया है, जो पहले भी फ्रेंचाइज़ी के लिए छह BBL मुकाबले खेल चुके हैं।