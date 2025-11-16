Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : पंजाब किंग्स (PBKS) ने 2025 के IPL फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हारने के बाद आगामी IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम में पांच खिलाड़ियों को रिलीज़ किया। इसमें सबसे चौंकाने वाले नाम हैं स्टार विकेटकीपर जोश इंग्लिस और स्टाइलिश बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल।

क्यों रिलीज़ किए गए जोश इंग्लिस?

जोश इंग्लिस के रिलीज़ होने ने फैंस को हैरान कर दिया। 2025 में इंग्लिस ने 11 मैचों में 278 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 162.57 के साथ उनका हाईएस्ट स्कोर 73 रहा। दूसरे हाफ में वह मध्यक्रम के सबसे अहम खिलाड़ी थे।

PBKS के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि इंग्लिस को इसलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि वह आगामी टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। पॉन्टिंग ने कहा: 'जोश शानदार खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें आगे की टीम में रखना पसंद करता, लेकिन इस साल वह टूर्नामेंट के ज्यादातर हिस्से के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्हें बनाए रखना असंभव था।'

ग्लेन मैक्सवेल के पीछे की वजह

पॉन्टिंग ने कहा कि पिछली सीज़न में मैक्सवेल से टीम को उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं मिला, इसलिए उन्हें रिलीज़ किया गया। 'मैं ग्लेन और उनके खेल को पसंद करता हूँ, लेकिन पिछले साल हम उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं ले सके। आने वाले सीज़न में हमें लगा कि वह हमारी शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए हमने उन्हें रिलीज़ करने का फैसला किया।'

मैक्सवेल ने IPL 2025 में 7 मैच खेले और सीज़न के बीच फिंगर फ्रैक्चर का सामना किया। उन्होंने केवल 48 रन बनाए और चार विकेट लिए।

PBKS ने जारी की रिलीज़ और रिटेन लिस्ट

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, एरोन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे

रिटेन किए गए खिलाड़ी: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहाल वाधेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्ला उमरजाई, मार्को यान्सेन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विश्वक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद।