स्पोर्ट्स डेस्क: दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी ने आखिरकार यह खुलासा कर दिया है कि टीम ने दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस को IPL 2026 की नीलामी से पहले क्यों रिलीज किया। बदानी के मुताबिक, यह फैसला बेहद मुश्किल था, लेकिन टीम को एक युवा और ज्यादा एग्रेसिव खिलाड़ी की ओर बढ़ना जरूरी था।

फाफ को रिलीज करना था बेहद कठिन फैसला

फाफ डु प्लेसिस ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ एक सीजन (IPL 2025) खेला, जिसमें उन्होंने नौ मैचों में 202 रन बनाए और दो अर्धशतक जड़े। इसके बावजूद DC मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। बदानी ने कहा- 'फाफ जैसा खिलाड़ी छोड़ना आसान नहीं होता। वह सालों से IPL में शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। लेकिन हमें लगा कि अब समय है किसी युवा विकल्प की ओर बढ़ने का, जो हमारे ब्रांड ऑफ क्रिकेट के मुताबिक ज्यादा एग्रेसिव खेल दिखा सके।'

IPL 2026 ऑक्शन से हटे फाफ, PSL खेलने का बड़ा फैसला

DC से रिलीज होने के बाद फाफ डु प्लेसिस ने हैरान करने वाला फैसला लेते हुए अपने नाम को IPL 2026 मिनी ऑक्शन से वापस ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि वह इस बार PSL में खेलेंगे और IPL में हिस्सा नहीं लेंगे। फाफ ने IPL में कुल 13 सीजन खेले और दो बार CSK के साथ खिताब भी जीता। वह टूर्नामेंट के सबसे भरोसेमंद विदेशी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

जेक फ्रेज़र-मैगर्क को भी किया गया रिलीज

हेमांग बदानी ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलियाई हार्ड-हिटर जेक फ्रेज़र-मैगर्क को रिलीज़ करने की वजह उनका कम प्रभाव वाला सीजन रहा। IPL 2025 में वह छह मैचों में सिर्फ 55 रन ही बना सके। बदानी ने कहा, 'जेक को हमने पिछले सीजन के प्रदर्शन के आधार पर सपोर्ट किया, लेकिन नौ करोड़ की कीमत पर हमें वह वैल्यू नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। इसलिए उन्हें छोड़ना सही लगा।'

दिल्ली कैपिटल्स की आगे की तैयारी

बदानी के मुताबिक, DC फिलहाल अपने स्क्वॉड को लेकर काफी संतुष्ट है और टीम एक युवा, तेज़ और अटैकिंग बल्लेबाज़ी-अभियान की ओर बढ़ रही है, जिसके लिए बदलाव जरूरी था।